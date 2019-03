NRK har i dag hatt en radioreportasje om skipsreder Torstein Hagen etter redningsaksjonen på «Viking Sky». I saken kom vi i skade for å si at Røde Kors kritiserer skipsrederen for å betale for lite skatt. Det er ikke riktig at Røde Kors har uttalt seg eller har noen mening om denne saken.

NRK beklager opplysningen.