Feil hos politiet gjorde at Velle ble dømt som mindreårig

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks FpU-leder Simen Velle ble i 2019 dømt for oppbevaring av 100 gram cannabis.

Politiet hadde skrevet feil gjerningsdato i siktelse, noe som førte til at Velle ble behandlet som mindreårig i retten.

Velle ble dømt til 30 dager betinget fengsel.

Velle har selv gått ut på Facebook og informert om feilen, og understreket at han var over 18 år på gjerningstidspunktet.

Politiet mente i utgangspunktet at lovbruddet kvalifiserte til 45 dager ubetinget fengsel.

Feilen vil ikke få noen konsekvenser, da dommen er rettskraftig. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Tidligere denne uken fortalte FpU-leder til VG at han i 2019 ble dømt for oppbevaring av 100 gram cannabis.

– Jeg har aldri i mitt liv angret meg så mye over noe som det jeg gjør rundt dette, sa Velle.

I VG-saken står det at «Velle mener det var riktig at han ble dømt, og vil ta ansvar for sine egne handlinger. Samtidig minner han om at han var under 18 år.»

Fredag deler Velle på Facebook at dette var feil. Han var over 18 år på gjerningstidspunktet.

Skjermdump fra Simen Velles Facebook. Faksimile: Simen Velle / Facebook

Politiet beklager

Feilen oppstod fordi anmeldelsen ble feildatert manuelt fra politiets side.

«Feilen forfulgte saken i de ulike fasene, og gjorde at Velle fikk dom ut fra ut han var under 18 år, mens han i 2019 hadde fylt 18».

Det opplyser politiinspektør i Oslo politidistrikt Kjersti Lauvsnes i en pressemelding.

«Dette er beklagelig fra politiets side. Dommen er rettskraftig, og politiet vil ikke foreta seg noe mer i saken», skriver Lauvsnes videre.

I 2019 beslagla politiet ca. 100 gram cannabis tilhørende Simen Velle og to kompiser. Foto: Politiet

Dom på uriktige premisser

Fordi Velle tilstod lovbruddet gikk saken som en tilståelsesdom. Der ble han dømt til 30 dager betinget fengsel.

I dommen skriver retten at straffen for oppbevaring av 100 gram marihuana, i utgangspunktet er ubetinget fengsel.

Men fordi tidspunktet for oppbevaringen, ifølge politiets siktelse, var 2018, tok retten hensyn til at Velle var mindreårig på gjerningstidspunktet.

Velles lave alder og tiden som hadde gått siden lovbruddet, gjorde, sammen med tilståelsen og den positive utviklingen i livssituasjonen, at retten falt ned på at dommen skulle gjøres betinget.

To av de formildende hensynene retten tok, var imidlertid feil. Velle ble tatt for oppbevaring av cannabis i 2019, ikke 2018.

På dette tidspunktet var han over 18 år. Det hadde heller ikke gått lang tid siden lovbruddet, slik retten la til grunn.

Fortalte det selv

Fredag formiddag gikk FpU-lederen ut på Facebook med følgende beskjed:

«I rettsdokumentene står det at jeg og mine kompiser ble tatt i 2018, men jeg har etter å ha gått igjennom sakspapirene for første gang sett en annen dato, nøyaktig ett år senere i 2019. Det vesentlige med det er at jeg ikke var 17 år og noen uker, men 18 år og noen uker og dermed nettopp blitt myndig.»

Velle skriver at han forsøker å være så åpen som mulig. Han skriver også at han den tiden han ble tatt, var langt nede.

«Jeg har ikke særlig mange minner fra den tiden. Som jeg har sagt før var jeg ikke frisk i det hele tatt, og slet med større ting enn å huske datoer», skriver Velle i innlegget.

Politiet foreslo fengsel

Etter det NRK erfarer, foreslo politiet i forslag om tilståelsesdom først 45 dager ubetinget fengsel for de tre siktede.

Det var i dette forslaget tatt hensyn til tilståelsen.

Men på grunn av feildaterte dokumenter, sendte statsadvokaten saken i retur til politiet fordi de feilaktig trodde det ikke var tatt hensyn til at de tiltalte var mindreårige.

Oslo politidistrikt endret da forslaget til straff til betinget fengsel i 36 dager.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Simen Velles cannabis-fortid, gjengkriminalitet og Trump».

I grenseland

Jusprofessor ved Politihøgskolen Morten Holmboe skriver til NRK at det er et viktig moment når straffen utmåles om tiltalte var over eller under 18 år på handlingstidspunktet.

«Det er en feil som kan ha hatt betydning for straffutmåling», skriver han.

Samtidig påpeker Holmboe at det finnes tilfeller der det er gitt samfunnsstraff på grunn av den domfeltes personlige forhold.

Strafferettsadvokat og partner i Elden Advokatfirma Ellen Tvedten Jorem sier oppbevaring av 100 gram cannabis ligger i i grenseland mellom betinget og ubetinget fengsel.

«Uten videre kjennskap til denne aktuelle saken er det etter mitt syn godt mulig at han uansett hadde fått betinget fengsel, uavhengig av politiets feildatering i siktelsen», skriver hun til NRK.

Jusprofessor ved Politihøgskolen Morten Holmboe sier Velle ikke nødvendigvis ville fått fengselsstraff dersom retten visste at han var myndig. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Professoren understreker at dommen uansett er rettskraftig og at det ikke er grunnlag for gjenåpning til skade for domfelte.

Frp-leder Sylvi Listhaug har tidligere uttalt seg om dommen. Hun er ikke tilgjengelig for kommentar fredag, får NRK opplyst.