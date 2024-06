Boligbrann i Halden – 25 naboer evakuert

Det brenner i et bolighus i Halden. Det er fare for at huset kan kollapse, og flere naboer blir evakuert.

Søndag kveld ble det opplyst at det var åpen flammer på stedet, men ved 23-tiden skrev brannvesenet at de hadde kontroll.

En halvtimes tid senere hadde brannen begynt å blusse opp igjen, og brannvesenet opplyste at det vare fare for at huset kunne rase.

Øst politidistrikt sier de jobber med å evakuere flere naboer på grunn av røyk, mens alle andre blir bedt om å holde seg innendørs med dører og vinduer lukket. De ber også om at man ikke går i veien for mannskaper som jobber på stedet.

Natt til mandag opplyser politiet at det er 25 evakuerte som blir tatt hånd om Halden kommune.

Boligen er totalskadd, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB klokken 2.30 natt til mandag.

(NTB/NRK)