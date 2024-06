Gikk til streik – flere hadde lønnsøkning på mer enn 10 prosent

Beregningene er gjort med opplysninger fra Digitaliserings og forvaltningsdepartementets database som mottar opplysninger om rapportert lønn til A-ordningen fra SSB. Databasen driftes av Direktoratet for Økonomistyring (DFØ).

Totallønn består i utbetalt fastlønn, faste og variable tillegg. Overtid og utenlandstillegg inngår ikke. Ledere på statens lederlønnssystem, overenskomstlønte, dommere, timelønte og honorarlønte inngår ikke i beregningene.

Endringer i sammensetning av arbeidstakere, forskyvninger av lønnsutbetaling mellom årene, eller eventuelle feilføringer i A-ordningen og/eller databasen er forhold som har påvirkning på den målte lønnveksten. Dette gjør at den målte endringen i lønn ikke nødvendigvis er representativt for den reelle veksten som har vært for de ansatte i virksomhetene. Det lar seg ikke gjøre å korrigere for alle slike forhold for samtlige virksomheter i staten.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samt virksomheter med 5 eller færre årsverk er ikke tatt med.

Kilde: Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet