Fant giftstoffer i drikkeflasker til barn

KRITISK: Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener produsentene fint kan lage drikkeflasker med mindre giftstoffer dersom de ønsker det. Foto: Forbrukerrådet

– Det gjelder å velge giftfrie produkter der vi kan. Den store variasjonen i hvor mye helseskadelige stoffer flaskene lekker, viser at flere produsenter har et betydelig forbedringspotensial, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Totalt 11 flasker beregnet på barn i barnehage– og skolealder ble testet for hvorvidt skadelige stoffer lakk ut i væsken i flaskene. Flere av stoffene som ble funnet er forbudt eller strengt regulert gjennom gjeldende lovverk.

Blant annet ble det gjort funn av ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly.

Mengden kjemikalier som ble funnet var i alle tilfellene langt unna det som antas å være helseskadelig.

Vil ikke frikjenne

Selv om funnene av skadelige stoffer lå godt under de såkalte grenseverdiene (altså det som antas å være «trygt)», er Forbrukerrådet likevel ikke fornøyd. For selv om ingen av flaskene gir grunn til bekymring alene, er rådet opptatt av at flaskene bidrar til den totale eksponeringen barn får for skadelige stoffer.

TESTVINNER: Flasken «Behållare» fra Ikea var den flasken i testen som avga den laveste mengden skadelige stoffer. Foto: Forbrukerrådet

– Produkter som barna våre bruker hver eneste dag, bør inneholde minst mulig skadelige kjemikalier. Vår test viser at det fint går an å lage plastflasker så godt som uten problematiske stoffer, sier Instefjord

To av flaskene i testen får nemlig godkjent-stempel. Best i test ble flasken «Behållare» fra Ikea – selv om også den friga mikroskopiske mengder stoffer forbundet med skadelige helseeffekter.

Hello Kitty dårligst ut

BUNNPLASSERING: Hello Kitty-flasken som blant annet har blitt solgt av Toys R Us avga 88 ganger mer helseskadelige stoffer enn testvinneren – men var likevel godt innenfor EUs grenseverdier. Foto: Forbrukerrådet

Testens sisteplass gikk til Hello Kitty-flasken som produseres av Sanrio og blant annet selges av Toys R Us.

Denne flasken ble målt til å lekke 23 skadelige stoffer med en samlet konsentrasjon på 6,2 mikrogram per liter – 88 ganger mer enn testvinneren. Dette er likevelt lavt sammenliknet med de anbefalte grenseverdiene for stoffene.

– Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Instefjord i Forbrukerrådet.

Jon Vastrup, ansvarlig for produktsikkerhet i Top Toy som eier Toys R Us, sier til VG at funnene av giftige stoffer er så lave at det ikke bør vekke bekymring.

– Verdiene er faktisk så lave at Forbrukerrådets måleutstyr må være veldig følsomt for å kunne måle dem, og etter vår erfaring kan så lave mengder av de omtalte stoffene finnes mange steder i ting vi omgir oss med. Eksempelvis er den totale avgivelsen på 6,2 mikrogram per liter. Til sammenligning er EUs grenseverdi på 60 milligram per liter, det vil si ti tusen ganger høyere enn verdien målt i Hello Kitty-drikkeflasken, sier Vastrup til avisa.

Han legger til at Hello Kitty-flasken er en gammel vare som er utsolgt i butikkene og som kjeden ikke kommer til å bestille flere eksemplarer av.