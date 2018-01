Falske asylhistorier til salgs for folk som vil til Norge

NRK har kartlagt selskaper som tilbyr falske asylhistorier. Noen selskaper tilbyr også falske dokumenter som skal støtte opp under den falske historien.

NRK har funnet 10 selskaper basert i Iran og Tyrkia som mot betaling lokker med innvilget asyl i Vest-Europa, USA eller Canada. På selskapenes diskusjonsforum på nettet nevnes også Norge. Et sted spørres det om det er mulig å komme inn til Norge via Russland.

En person spør om hvor det er lettest å få asyl, Norge eller Sverige.

Disse selskapene henvender seg til Iranere, og afghanere.

– Du betaler resten når jeg har fått norsk opphold til deg

NRK har kontaktet to av selskapene. NRKs medarbeider utga seg for å være en iraner som har reist til Norge og som vil søke asyl, og som trenger hjelp. Nummeret vi har ringt fra kan ikke spores til NRK. Mannen som svarer, spør om det var søsteren som ringte nettopp, vi svarer nei. "Jo, fordi det ringte nettopp en annen fra Norge og trengte hjelp", forklarer han.

Mannen sier han er spesialist i konverteringshistorier. Muslimer som konverterer til kristendom er en utsatt gruppe i flere muslimske land, og han foreslår selv dette som en metode for å få opphold i Norge. I Iran er det straffbart å konvertere til kristendom, og kristne konvertitt blir arrestert. En stor del av asylsøkerne fra Iran til Norge oppgir at de er kristne konvertitter, ifølge Landinfo, som er norske utlendingsmyndigheters ekspertorgan.

De siste fem år har det kommet 1933 asylsøkere til Norge fra Iran.

Vi spør hvordan han kan hjelpe oss til å få asyl i Norge.

– Vi kan lære deg et scenario, en historie, og skaffe deg de nødvendige dokumentene for å støtte opp under den historien. Vi kan si du har vært medlem i en hjemmekirke i Iran, sier mannen til NRKs medarbeider.

Iranske myndigheter har de siste årene i økende grad slått til mot såkalte hjemmekirker, som kristne konvertitter har i private hjem. Det går fram av et notat fra Landinfo.

«Vi vet hvilken historie som passer best»

Det finnes flere selskaper som spesialiserer seg på asyl-rådgivning, og som bare er et enkelt søk unna på nettet.

Et tyrkisk selskap som bistår i hovedsak iranere, skriver på sine nettsider:

«Enhver flyktning trenger en sak eller historie som skal vise at flyktningens liv er i fare og derfor har forlatt landet sitt, Denne historien kalles «case». Vi har lang erfaring og vi vet hvilket «case» som passer best til iranere som vil få asyl. Vi garanterer at med våre case, og med oppfølging og oppdateringer vil du få opphold». De skriver videre at det å dra til et land bare er 10 prosent av jobben. 90 prosent handler om å ha en god case, en god historie.

Prisliste: Dom fra tinghuset 350 dollar

Et annet selskap i bransjen opererer på nettet med en prisliste for falske visum. Til Storbritannia koster det 14 000 Euro, til Schengen-området, der Norge er med, koster det 10 000 Euro, ca. 96 000 norske kroner. .

Et selskap reklamerer med hvilke falske dokumenter de kan lage. På en video viser de en falsk dom fra Iran, der teksten og dommen er sladdet. Neste dokument viser en attest. Et annet dokument viser et tilkallingsbrev fra en iransk rett. Alt dette er eksempler på dokumenter de sier de kan produsere.

Prislisten på dokumentene er også vedlagt:

Tilkallingsbrev fra tinghuset koster 200 dollar, 2000 kroner.

En dom fra tinghuset koster 350 dollar, ca. 2700 kroner.

Et Skype intervju der de tilbyr trening og praksis for å gjennomføre et asyl-intervju koster kun 150 dollar, ca. 1175 kroner.

Mannen i selskapet vil gjerne selge en pakke til NRKs medarbeider.

– Dette skal vi ordne, ikke noe problem. Vi må snakkes nærmere, få vite mer om deg og ditt liv, og basert på det skal vi lage en religiøs eller politisk historie som passer deg best, forsikrer mannen, som er basert i Tyrkia.

Det hele vil koste oss 1500 dollar, sier han, 1175 kroner. Vi sier vi skal tenke på det, og skal ta kontakt igjen.

Fra et annet rådgivningsselskap får vi tilbud om å kjøpe et falskt dokument, som viser en innkalling til avhør fra tinghuset i Teheran. Innkallingen er på grunn av mistanke om medlemskap i en hjemmekirke. Dette dokumentet kan brukes som begrunnelse for hvorfor du risikerer fengsling hvis du reiser tilbake til Iran, sier vår kontakt. Dokumentet blir vist til oss på en video som han sender til oss.

Landinfo: virker sofistikert

Leder av Landinfo, Jörg Lange, sier de i en god stund har vært klar over disse selskapene.

– I vårt arbeid med situasjonen for konvertitter i Iran, ser vi at salg av fabrikkerte asylhistorier og omfattende asylpakker blir tilbudt på nettet, sier Lange, som anslår at de har kommet over 10 selskaper som tilbyr disse tjenestene. Det sammenfaller med det NRK har funnet ut.

– Hvor profesjonelt virker det hele?

– Jeg må si jeg var litt overrasket over hvor sofistikert noen av disse tilbudene ser ut til å være. Man kan få inntrykk av at de sitter på kunnskap om hvordan asylbehandlingen i vestlige land foregår, at de kjenner inngående til prosessen, sier Lange.

Leder for Landinfo, Jörg Lange, mener metoden til selskapene som tilbyr falske asylhistorier er sofistikert. Foto: Tormod Strand / NRK

NRK har samarbeidet med Sveriges Radio, som har hatt flere avsløringer om samme tema de siste ukene.

Selskapene som tilbyr falske asylhistorier og dokumenter, samarbeider tett med menneskesmuglere, går det fram av en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. På nettet er det hundrevis av Facebook-sider som tilbyr hjelp til asylsøkere, med kontaktnummer. I rapporten går det fram at over 100 asylkonsulenter tilbyr «råd om asylsøknader» og kan tilby falske bevis på at asylsøkere blir forfulgt.

Har UDI blitt lurt?

Det store spørsmålet er om norske utlendingsmyndigheter gjennom årene har latt seg lure av fabrikkerte asylhistorier og falske dokumenter.

– Vi har et asylintervju som er en grundig gjennomgang av asylsøkerens historie. Vi samarbeider også tett med politiet i asylsaker, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI. Hun understreker samtidig at asylsystemet er basert på tillit.

– Vi kan ikke være sikre på at noen ikke klarer å komme gjennom systemet med falske historier. Men da har vi mulighet, også flere år senere, å tilbakekalle opphold hvis vi oppdager at historien var falsk, sier Jendal.

Avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI kan ikke utelukke at personer som har kjøpt seg falske asylhistorier, kan ha fått opphold i Norge. Foto: Nora Lie/UDI

Avviser å ha gjort noe galt

NRK ringer asylrådgiveren i Tyrkia og forteller at vi har opptrådt med falsk identitet og gjort opptak av samtalene med ham.

Han avviser at han har gjort noe galt, og sier de ikke lager falske dokumenter.

Han sier han kun har vært en rådgiver; en slags advokat.

– Dette er som å henvende seg til en advokat og si at du har en konflikt med noen. Da har din advokat plikt til å gi deg råd om hva bør du si og hva du ikke bør si til politiet. Dette er ikke juks, men en plikt, sier rådgiveren på persisk, fra et tyrkisk telefonnummer.