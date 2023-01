Færre biler på veiene gir mindre trafikkaos

Ett døgn med snøfall på Østlandet gitt utfordrende kjøreforhold, men kontinuerlig måking og færre biler på veien har ført til at trafikken likevel har gått greit, opplyser Vegtrafikksentralen Øst til NRK.

Ifølge trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ser det ut som folk har fulgt politiets oppfordring om å velge hjemmekontor hvis de kan.

Få biler på E6 på Furuset utenfor Oslo torsdag morgen. Foto: STATENS VEGVESEN

Det er fortsatt en del snø på noen av veiene, men Vegtrafikksentralen håper at det blir bart overalt på hovedveinettet når snøfallet avtar utover dagen.

Fjelloverganger åpnet

Etter at flere fjelloverganger har vært stengt på grunn av snøværet er forholden blitt betydelig bedre torsdag formiddag.

Alle fjelloverganger mellom øst og vest er åpne for normal trafikk. Hardangervidda åpnet etter kolonnekjøring. Eneste strekning som er stengt på grunn av uvær er Fv 450 Hunnedalsvegen.

Leiro bom på Hardangervidda er åpen. Foto: STATENS VEGVESEN

Flere busslinjer innstilt i Oslo

Mange har valgt kollektiv til jobb i dag, men også der har det vært utfordringer.

Noen busslinjer i Oslo-området er innstilt og mange flere er sterkt forsinket torsdag. Hele listen over avvik hos Ruter kan du sjekke her.

– Det er kjempeutfordrende kjøreforhold, og det vil bli en utfordrende dag i dag, sier pressekontakt Øystein Dahl Johansen hos Ruter.

Han ber folk unngå å reise om de ikke må, og om å beregne god tid. Velg T-bane eller tog foran buss om du har mulighet, er hans beskjed.

I Oslo har mange også valgt å ta beina fatt, med eller uten ski.

T-banen skal gå som normalt

I Oslo har Sporveien ryddet T-banenettet for snø gjennom hele natta.

– Vi har hatt rundt 20 mann som har vært ute på jobb. Alle linjene skal være klare til drift fra morgenkvisten, opplyser Håkon Uggerud i Sporveien til NTB.

Størst utfordringer har mannskapene fått på Holmenkollbanen. Her har maskinene ryddet snø siden klokken 15 på onsdag.

– Vi kommer til å ha to maskiner som går der kontinuerlig gjennom hele dagen. Trafikken skal gå som normalt, også der.

Her brøytes T-banen: – Såpass, ja Du trenger javascript for å se video.

Ingen store problemer ved Oslo Lufthavn

Kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Harald Nygaard Kvam, sier at flytrafikken ser ut til å gå uten særlige problemer, men at reisende kan forvente seg forsinkelser på 10–15 minutter.

– Det blir mye avising og fjerning av snø og is fra fly, men det er standard vinteroperasjon, forklarer han.

Noe forsinkelser i togtrafikken

Det meldes også om noe forsinkelser i togtrafikken. På grunn av værforholdene kjører togene kjører med lavere fart på deler av Hovedbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen.

Pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, sier folk må være forberedt på en del forsinkelser på 15–20 minutter.

– Kombinasjonen mye snø og vind er vanskelig for sporvekslene våre, så vi har en del forsinkelser på grunn av det. Det føyker igjen og varmen på sporvekslene klarer ikke ta det unna.

Blir bedre før det blir verre igjen

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier værkartet viser stadig mindre nedbør etter som timene går.

– Det blir bedre nå. I løpet av formiddagen vil det stort sett slutte å snø, sier Gislefoss til NRK.

I områdene som har slitt mest med store snømengder det siste døgnet, er det ikke ventet at det vil komme mer enn én ekstra centimeter med hvite plager. Gislefoss kan likevel ikke love at alle værproblemene er over for denne gang. Fredag vil det komme en ny runde med kraftig snøvær, og lørdag ligger det an til en klar temperaturendring.

– Det vil bli plussgrader, og snøen som har falt til nå, og som kommer i morgen, vil raskt bli til såpeglatt is, sier Gislefoss.