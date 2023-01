Ettermiddagsrushet på Øst- og Sørlandet: – Det er veldig lite trafikk

De siste par dagene har snøen lavet ned over store deler av Sør-Norge. Det har ført til krevende kjøreforhold.

Men fredag ettermiddag er det ikke store problemer på veiene sør og øst i landet, opplyser Vegtrafikksentralene.

– I forhold til en vanlig fredag ettermiddag er det mindre trafikk nå. Hovedveiene er stort sett greie i Oslo og Viken, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen øst, Tale Eikeset, til NRK.

– Har brøytet i hele dag

Det er saktegående trafikk enkelte steder i Drammen og Sandvika, men ingen store forsinkelser. Mellom Oslo og Gardermoen er det forsinkelser på 15 til 20 minutter.

– Det er rushtid, så det er ikke så mye. Det er veldig lite trafikk, sier Eikeset like før 17.30

Hun tror mange har latt bilen stå på grunn av snøværet som har vært de siste dagene. I tillegg jobber mannskaper kontinuerlig med brøyting.

Her rydder brøytetoget E18 Du trenger javascript for å se video.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen sør, Svein Harald Masterød, sier til NRK at det ikke er noe spesiell stans i trafikken.

– Det er noen biler som stopper her og der, men det er ikke noe som er til hinder for trafikken etter det jeg kan se nå, sier Masterød rundt klokken 17.15.

– Det har blitt brøytet i hele dag, så det ser ut som det går tålelig greit.

Stengde vegar og vegar med kolonnekøyring: Ekspandér faktaboks Stengde vegar og vegar med kolonnekøyring: E6 er stengd over Dovrefjell grunna uvêret. Saltfjellet er også stengt. Ved Saltfjellet på E6 er det kolonnekøyring.

E134 Haukelifjell er opna for kolonnekøyring mellom Haukelitunnelen og Liamyrene. Seljestad-Håra på same strekning opna for kolonnekøyring klokka 11.30 - kan bli stengd på kort varsel.

Rv. 7 over Hardangervidda: Kolonnekøyring. Veg stengd, gjeld for totalvekt mindre eller lik 7,5 tonn.

Rv. 13 over Vikafjellet er stengd. Ny vurdering er venta laurdag klokka 10.

Fjellovergangen på Rv. 52 ved Hemsedal er stengd for personbilar, kolonne for tungkøyretøy. Sluttid er rekna til klokka 20.

Fv. 27 Venabygdsfjellet er stengd. Ny vurdering er venta laurdag klokka 10.

Fv. 50 Hol-Aurland er stengd, og ventast opna klokka 22.

Fv. 53 mellom Tyin og Årdal er stengd. Ny vurdering er venta laurdag klokka 12.

Fv. 450 Hunnedalsvegen er stengd. Denne reknast å vere opna 02.30 natt til laurdag.

Fv. 5410 Nesheimsfjellet i Vaksdal er stengd. Full oversikt over stengde vegar finn du på vegvesen.no.

Busstrøbbel

Men busstrafikken i Oslo og Viken opplever problemer. Over 170 linjer er berørte. På grunn av mye snø er flere busslinjer innstilt i sin helhet, skriver Ruter på sine nettsider.

Det er også forsinkelser på flere togstrekninger på Østlandet i ettermiddag på grunn av det kraftige snøværet.

I 15-tiden fredag meldte Vegtrafikksentralen om krevende forhold i Østfold.

– Vi er ute med alle mannskapene. De kjører da fortløpende for å få tatt de veiene med høyest trafikk først, så tar vi de mindre etter hvert. Vi beregner å holde på ut kvelden og natten, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm.

Alle busser i Halden er innstilt grunnet føre, melder Østfold kollektivtrafikk på Facebook.

Vogntog veltet

På E16 i Valdres veltet to vogntog fredag ettermiddag. Politiet har ikke fått noen opplysninger om materielle skader eller personskade.

På E16 i Valdres har to vogntog veltet. Foto: Tipser

På riksvei 110 mellom Råde og Fredrikstad veltet en flybuss. Politiet meldte om svært vanskelige kjøreforhold på stedet.

– For passasjerene om bord fremstår det så klart dramatisk når bussen plutselig velter på et jorde. Men det skal ha skjedd i lav hastighet, cirka 30 til 40 kilometer i timen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlem.

En flybuss fra Vy har veltet på riksvei 110 mellom Råde og Fredrikstad. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Ingen skal være alvorlig skadd.

En buss veltet også i Haugeveien i Sarpsborg. Det var kun føreren som var om bord, og vedkommende skal ikke være skadd.

Oppfordring

I Alvdal var riksvei 3 stengt på grunn av en trafikkulykke hvor to lastebiler og en personbil var involvert. Skadeomfanget er ikke kjent, men personene som var involvert er kjørt til legevakt og sykehus.

Fredag ettermiddag var det også et sammenstøt mellom en personbil og en ambulanse i Meensvegen i Skien. En person er kjørt til legevakt for sjekk. Bilene er berget og veien er åpen for normal trafikk.

I Skien har det vært et sammenstøt mellom en personbil og en ambulanse. Foto: Theo Aasland Valen

Politiet oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene og smøre seg med tålmodighet.

– De fleste vil komme frem til slutt og det er ingen grunn til å forhaste seg på en dag som i dag, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.