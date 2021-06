Erna Solberg: – Viktig å ikke ta gledene på forskudd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

FHIs Preben Aavitsland er en av Norges mest profilerte smitteverneksperter. Søndag kom han med den klare meldingen på Twitter: «Det var den pandemien».

Statsminister Erna Solberg vil ikke si at pandemien er over her til lands nå.

– Vi kan være kvitt pandemien ut på høsten, hvis det ikke skjer noe internasjonalt, hvis alle vaksinerer seg og hvis vi nå ikke snubler i oppløpet, sier Solberg til NRK.

– Det er viktig å ikke ta gledene på forskudd. Det er nemlig nå vi må gjøre den siste innsatsen. Det er fortsatt viktig at vi klarer å holde oss de neste ukene, sånn at vi ikke får store oppblomstringer.

– Er det en fare at ulike utspill fra helsetoppene svekker oppslutningen om koronatiltakene?

– Det kan jo være at noen synes at de kan la være å vaksinere seg, eller at vi kan ta den festen myndighetene sier du ikke skal ta. Så det er litt dumt hvis vi sender ut sånne signaler, og det oppfatter jeg at Aavitsland ikke gjør. Men det er viktig nå å være tydelig i kommunikasjonen.

Statsministeren ber folk om å følge alle smittevernrådene også fremover.

– Da kan vi kanskje på et tidspunkt si at vi er ferdige med pandemien.

FHI-direktør ut mot egen overlege

FHI-direktør Camilla Stoltenberg gikk tidligere i dag ut mot utsagnet fra Preben Aavitsland på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

– Det er for tidlig å fastslå fra FHIs side at denne pandemien er over i Norge. Preben Aavitsland har i dag også selv presisert at vi har igjen innspurten, mener direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

– Men det er en svært gledelig utvikling at både antallet smittetilfeller og positive tester går ned, og at forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene.

FHI understreker at det fortsatt vil oppstå utbrudd i enkelte kommuner. Men med den økende andelen vaksinerte er det stadig mindre risiko for nye regionale eller nasjonale bølger.

– Men jeg vil påpeke at dette skjer bare hvis vi fortsetter å følge de grunnleggende smittevernrådene og benytter tilbudet om koronavaksinasjon, opplyser avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Kommunedirektør: – Kjempeskummelt

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim, sier han ikke er glad for uttalelsene fra Aavitsland i dag.

– Det er kjempeskummelt å proklamere at pandemien er over, når den ikke er det, sier Wolden til NRK.

REAGERER: Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim frykter at Aavitslands uttalelser får folk til å senke skuldrene enda mer. – Med slike oppslag blir det vanskelig å opprettholde sterke budskap lokalt, sier Wolden. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Hans kommune står midt i et større utbrudd, i tillegg til å henge etter i vaksineringen, og stengte i forrige uke i stor grad ned. Wolden har allerede hatt utfordringer med å få folk til å følge restriksjonene, som blant annet innebærer maks fem nærkontakter.

Kommunedirektøren frykter at uttalelsene kommer til å få folk til å senke skuldrene enda mer, stikk i strid med hva de trenger i Trondheim akkurat nå.

– Med slike oppslag blir det vanskelig å opprettholde sterke budskap lokalt, sier Wolden.

– Men vi ser at det fortsatt er smitte. Den indiske mutasjonen er på ferde, og vaksinene virker ikke så godt mot den. Dette er ikke tiden for å slappe av.

– Så å si over

Aavitsland utdypet tidligere i dag Twitter-meldingen overfor NRK:

– Her i Norge er pandemien så å si over. Det er svært få som legges inn på sykehus og rundt et par tusen smittede som påvises per uke. Tallene går raskt nedover samtidig som stadig flere vaksineres. Vi vil se noen små utbrudd her og der, men vi vet hvordan de skal stoppes i løpet av tre-fire uker.

POSITIV: FHI-overlege Preben Aavitsland mener den høye vaksinedekningen av eldre i Norge gjør at vi ligger veldig godt an. Foto: epidemi.as

Han sier vi kan begynne å forberede oss på en hverdag der korona har veldig liten plass i livene våre.

– En brannsjef ville ha sagt: Skogbrannen er slukket og faren for folk og bygninger er over, men det gjenstår litt etterslukking her og der og vi holder vakt, forklarer Aavitsland.

Nakstad: Ikke helt over

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil ikke ta helt av.

– Det er dessverre ikke slik at pandemien er helt over i Norge selv om vi ser en gledelig nedgangen i smitte- og innleggelsestallene, skriver Nakstad i en kommentar til NRK.

– Dette er først og fremst en hyggelig bekreftelse på at regjeringens gjenåpningsplan fungerer og at folk fortsatt er flinke til å begrense smittespredning samt at effekten av vaksinasjonsprogrammet er god.

DEMPER STEMNINGEN: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Han vektlegger at vi må følge med på nye virusvarianter, ikke minst den indiske delta-varianten som nå øker kraftig i Storbritannia.

– Det gjør at vi ikke kan slappe helt av før alle har fått sin andre vaksinedose i august og september. Da kan vi forhåpentligvis leve veldig normalt igjen, selv om pandemien selvsagt ikke er helt over i Norge før den er over i alle land, skriver Nakstad.

Innleggelser beste mål

De siste ukene har vi hørt om utbrudd blant russ, og oppblomstring på nye steder.

Men FHIs Preben Aavitsland beroliger.

– Hyppigheten av nye sykehusinnleggelser er det beste og mest objektive målet vi har for sykdomsbyrden av pandemien. Et viktig formål for arbeidet mot koronaviruset har vært å forebygge overbelastning av sykehusene. Det målet er for lengst oppnådd, sier han.

Han sier at den høye vaksinasjonsdekning hos de eldre og syke gjør at det er stadig færre igjen som kan bli så syke at de trenger sykehusbehandling. Antallet reduseres uke for uke.

– Det var enda bedre i fjor sommer. Er du ikke redd for å juble for tidlig?

– Den store forskjellen fra i fjor sommer var at da var ingen vaksinert. Nå er 95 prosent av dem over 65 år vaksinert, og når vi kommer til oktober da fjorårets høstbølge startet for alvor, tipper jeg at 90 prosent av alle voksne ha tatt imot tilbudet om vaksinasjon. Da har ikke viruset en sjanse til å skape store problemer her.

Ikke redd for nye varianter

DET GLADE BUDSKAP: Preben Aavitsland ba befolkningen i Norge se lyset søndag formiddag.

I resten av verden, i hovedsak utenfor den rike delen av verden, vil pandemien fortsette noen år til, mener Aavitsland. Han mener Norge derfor må flytte oppmerksomhet utover mot andre land.

Viruset vil fortsatt ta noen millioner liv, og det er stadig fare for at det kan utvikle seg og etter hvert omgå vaksineimmuniteten. Men han presiserer at det ikke er noen varianter til nå som er noen alvorlig trussel mot immuniteten vaksinene gir.

I England truer den indiske virusvarianten planen for gjenåpning. Men Aavitsland er ikke veldig redd for dette nå.

– Vi følger med på nye virusvarianter, men ser ikke nå noen som skal skape store problemer her hjemme. Dukker det opp noen i framtida, får vi håndtere dem, om nødvendig med justerte vaksiner.

– Dersom andre land har en dårligere tendens, vil ikke det også kunne ramme Norge etter hvert?

– I løpet av sommeren har nesten alle voksne blitt beskyttet gjennom vaksinasjon. Da har ikke viruset noen særlig sjanse til å forårsake alvorlig sykdom her hjemme, svarer Aavitsland.