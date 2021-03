Erling Lorentzen er død

Lorentzen var gift med prinsesse Ragnhild, søster til kong Harald. Han døde etter noe tids sykdom.

– Det er med stor sorg vi har mottatt det triste budskapet om at Erling Sven Lorentzen er sovnet inn. Våre tanker går til hans nærmeste, som har mistet en god far, svigerfar, bestefar og oldefar, skriver kongen i et kondolansebudskap.

Motstandsmann og krigshelt

Prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen kunngjorde sin forlovelse 14. februar 1953. Foto: NTB

Da tyskerne invaderte Norge i 1940 meldte Lorentzen seg som frivillig, bare 17 år gammel.

Etter det norske nederlaget dro han til Skottland der han fikk trening med Kompani Linge.

Han samarbeidet blant annet med motstandsmannen Gunnar Sønsteby, kjent som «Kjakan».

Da kongefamilien 7. juni 1945 vendte tilbake til Norge etter fem år i eksil, var Lorentzen livvakt.

Det var slik han møtte sin tilkommende kone, Ragnhild – kronprins Olavs eldste datter.

Flyttet til Brasil

Åtte år senere, 15. mai 1953 giftet prinsesse Ragnhild seg med Lorentzen.

Paret flyttet til Brasil der de etter hvert fikk tre barn.

Lorentzen etablerte flere virksomheter Brasil, blant annet innen skipsfart og brasiliansk tømmer.

Hans kone, prinsesse Ragnhild, døde i 2012.

Kritiserte «Atlantic Crossing»

Selv var Lorentzen aktiv til det siste. Før jul engasjerte han seg i striden rundt TV-serien «Atlantic Crossing».

I en kronikk i Aftenposten skrev han at TV-serien etterlot seg ert «dypt løgnaktig inntrykk».

– Gjennom å legge seg tett på virkelige begivenheter, med kjente historiske personer hvis liv vi vet noe om, og samtidig ta seg de største friheter, skaper «Atlantic Crossing» et dypt løgnaktig inntrykk av historien, skrev Lorentzen: