Er du i faresonen for å bli dårlig betaler?

252.000 nordmenn er registrerte dårlige betalere, med betalingsanmerkning. De skylder 43 milliarder kroner for varer og tjenester.

Mange betaler ikke varer og tjenester de har kjøpt, men før de får en registrert betalingsanmerkning, har de lenge latt være å betale regningene sine.

– Kan bli samfunnsproblem

Lett å trekke kortet Foto: Ivan Chuyev

Data og analyseselskapet Bisnode har gått gjennom hele databasen sin og funnet ut hvem som er dårlige betalere.

Markedsdirektør Richard Harborg mener mange mennesker ikke burde få lov til å ta opp kreditt.

– Det er helt klart mer kreditter tilgjengelig i markedet nå, enn for ti år siden, men samtidig har nok nordmenns holdning til det å oppta kreditt endret seg. Det er både et holdningsproblem og et samfunnsproblem, hvis det går ut av kontroll, sier Harborg.

Lite penger, mann og singel

Menn er de dårligste betalerne, enten de er unge, har småbarn eller er godt voksne. Single menn har tre ganger så mange betalingsanmerkninger som landsgjennomsnittet. Men når mennene får en partner, blir de bedre til å betale regninger.

De som hver måned har 5000 kroner eller mindre til disposisjon, har dobbelt så mange betalingsanmerkninger som landsgjennomsnittet.

Barn ingen hindring?

Bisnodes data viser at den disponible inntekten faller femti prosent i gjennomsnitt når et par får barn. Barnefamiliene er derfor utsatt for betalingsanmerkninger og menn i barnefamilier er dårligere betalere enn landsgjennomsnittet.

VIL BEGRENSE KREDITT: Jorge Jensen er fagdirektør i Forbrukerrådet Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Hvis forbruksmønsteret ikke justeres når barna kommer, så kan man fort få en betalingsanmerkning, sier Richard Harborg i Bisnode.

Forbrukerrådet: – For mye kreditt tilgjengelig

Unge er kritiske til å ta opp kreditt og har en bedre holdning til kreditt enn det en kan få inntrykk av i den offentlige debatten, mener Forbrukerrådet. Men i dag møtes ungdom med tilbud om kreditt som ingen generasjon før dem trengte å ta stilling til.

– Unge er mer utsatt. Det er et stort trykk i markedsføringen av kreditt som tidligere generasjoner slapp, sier fagdirektør Jorge Jensen.

Unge ber mamma betale gjelden

75.000 nye på en måned

Den siste måneden har det blitt 75.000 flere dårlige betalere her i landet. Registrerte dårlige betalere får problemer med å få lån og kreditt senere i livet. De kan også nektes varer og tjenester som betales i ettertid, for eksempel mobilavtaler.

Vil gjøre det vanskeligere å handle på kreditt

– Det er en veldig trang start på et voksenliv å dra med seg gjeld og kanskje en betalingsanmerkning man ikke blir kvitt, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet ønsker et rentetak på gjeld, som mange land i Europa har innført. Et forslag om det behandles i Stortinget nå i mars.