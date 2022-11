Equinor utsetter beslutning for Wisting-prosjektet

Investeringsbeslutningen i utbyggingen av Wisting-feltet utsettes, ifølge Equinor.

– Det er en helhetsvurdering, men hovedsaken er nok de krevende og stramme leverandørmarkedet som har utviklet seg i 2022, som følge av krigen i Ukraina, sier Geir Tungesvik.

Han er konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Utbyggingen av oljefeltet som ligger i Barentshavet, 300 kilometer nord for kysten av Finnmark, er politisk omstridt. Beslutningen om å sette penger på prosjektet skulle egentlig tas i desember.

– Wisting er utsatt til 2026. Når presset på leverandørmarkedet er blitt mindre, så vil Wisting bli gjennomført på en god måte, sier Tungesvik.

Lisensen deles av Equinor, Aker BP, Petoro og Idemitsu. Alle disse står bak utsettelsen. I tillegg til et stramt leverandørmarked har også kostnadene økt kraftig. Fra 75 milliarder til nå 104 milliarder kroner.

Omstridt felt

– Nå har Equinor sagt for noen minutter siden at det ikke blir noe av Wisting-feltet nå iallfall. At de har funnet ut at det ikke lønner seg. Det tror jeg kanskje er en klok vurdering ut fra risikoen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til Nyhetsmorgen.

– Det er en økonomisk vurdering, og ikke en politisk vurdering?

– Dette er en viktig del av den store debatten, fordi det har vært snakk om mer olje mot nord.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på en pressekonferanse om FNs klimatoppmøtet i Egypt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette har miljøbevegelsen ønsket

Wisting-feltet har vært omstridt. Det ligger langt mot nord og er i områder som er sårbare, sier energianalytiker Thina Saltvedt til NRK.

– Dette er noe som spesielt miljøbevegelsen har ønsket.

Likevel bygger nok utsettelsen på kostnadsbetraktninger av Equinor, forteller Saltvedt. Det er vanskelig å sette i gang et prosjekt man ikke ser lønnsomheten av.

– Blant annet så peker det på at de samlede kostnadene og inflasjonen har steget. I tillegg til at kostnader rundt leverandørindustrien også har steget ganske kraftig.

Hun mener at all den debatten som har oppstått rundt feltet det er også en utfordring for merkenavnet Equinor.

– Jeg våknet opp til tidenes nyhet

– Jeg våknet opp til tidenes nyhet. Jeg er skikkelig rørt over alle som har stått på for dette, sier talsperson i Grønn ungdom Ulrikke Torgersen.

Hun kaller feltet en klimabombe, og sier at innen 2026 vil konsekvensene av norsk olje har blitt enda tydeligere både for folk flest og Equinor.

– Jeg er trygg på at uansett hvor mye man konsekvensutreder dette feltet, så vil man skjønne at dette er en dårlig idé, både for klima naturen og for økonomien vår.

Fagforeningen Industri Energi er skuffet over avgjørelsen.

– Det er svært skuffende at Wisting utsettes. Dette er et viktig prosjekt for å videreutvikle norsk sokkel og skape vekst og nye attraktive arbeidsplasser i nord, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

SV kaller utsettelsen for et viktig skritt.

– Dette er et viktig skritt på veien til å få stansa klimabomba Wisting. Utbyggingen ville skjedd i et sårbart område hvor vi ikke har oljevernberedskap og hvor et uhell ville skapt store problem for naturen, sier miljøpolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken.