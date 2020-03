Studentopprør mot kriselån: – Skal ikke vi også få del i godene vi har betalt skatt for?

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Etter at jeg har betalt alle regningene mine sitter jeg igjen med 800 kroner i måneden hvis jeg bare skal leve på studiestøtten. Lykke til med å prøve å få 30 middager på det, sier Liv Celine Almsbakken.

Hun studerer barnehagelærer ved OsloMet, og er en av de to tredjedelene av norske studenter som har hatt deltidsjobb for å klare å betale husleie, regninger og mat i studietilværelsen.

Men som mange andre har 23-åringen nå blitt permittert fra jobben som følge av koronakrisen.

Når studenter ikke har rett til å søke dagpenger, er usikkerheten rundt framtiden stor.

– Jeg har vært veldig mye sint, for jeg trodde i utgangspunktet at jeg skulle få dagpenger. Jeg har jobbet mye og tenkte at jeg kan overleve hvis jeg får det, sier Almsbakken.

Liv Celine Almsbakken har vært helt avhengig av biinntekten for å få hverdagen til å gå rundt. Om ting ikke bedrer seg er hun redd for at hun må flytte hjem til Toten. Foto: Privat

Kritisk til krisepakke

Regjeringen vil fredag legge fram en krisepakke til studenter, men torsdag melder Kunnskapsdepartementet at denne består av at studentene den 15. april vil få utbetalt stipendet for hele vårsemesteret, og tillegg er det mulighet for å ta opp ekstra lån opptil 26.000 kroner.

– Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Jeg er glad for at vi nå har kommet frem til en god løsning for å avhjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt.

Barnehagelærerstudenten reagerer imidlertid på at det er mer lån studentene kommer til å få som kompensasjon for tapt biinntekt, i stedet for stipend eller noe mer tilsvarende dagpenger.

– Alt er bedre enn ingenting, men jeg mener det i så fall er dårlig gjort med tanke på at vi også har vært arbeidstakere og bidratt til samfunnet, sier Almsbakken.

– Alle andre kan få dagpenger av staten gratis – hvorfor skal ikke vi også få del i godene vi har betalt skatt for?

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er fornøyd med den nye krisepakken, fordi den gir studentene umiddelbare midler til å betale for livets opphold. Foto: NRK

Negativt for mange

– At dette kommer som lån kan det bli kritisk for mange, sier Elise Klungtveit, nestleder i Unio-studentene.

Denne organisasjonen representerer blant annet store deler av landets både lærer-, sykepleier-, politi-, og fysioterapistudenter.

– Noen vil kanskje ha kapasitet til å tåle mer lån, men for veldig mange vil det slå negativt ut.

Klungtveit opplever dette som en urettferdig og fortvilende løsning, og er redd for at det kan føre til at noen vil få det så økonomisk krevende at de må avslutte studiene.

– Våre studenter er de som skal være beredskapen i neste omgang det kommer en krise, og om de i verste konsekvens dropper ut, vil det svekke samfunnet.

Nestleder i Unio-studentene, Elise Klungtveit, sier mange studenter nå er bekymret, fordi de rett og slett ikke vet hva de har i vente framover. Foto: Privat

Felles opprop

Onsdag denne uken ble det sendt ut et opprop på vegne av landets studenter, hvor det ble krevd at:

Støtten til norske studenter som får inntektsbortfall som følge av koronapandemien må komme i form av stipend.

Støtten norske studenter får i denne krisen må være stor nok til å dekke studentenes basisutgifter.

De som har signert oppropet er Norsk studentorganisasjon, Unge Venstre, Arbeidernes ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom, Norges Liberale Studentforbund, Rød Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Grønn Ungdom, Association of Norwegian Students Abroad, og Universitet- og høgskolerådet.

– I utgangspunktet ønsket vi å være en del av dagpengeordningen, men vi har skjønt at for å avlaste Nav, så kan vi også få vår støtteordning gjennom Lånekassen, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien.

– Vi har vært veldig tydelige hele veien på at dette må komme som stipend, og ikke lån. Da ville man endt opp med en tyngre gjeldsbyrde som kan få store konsekvenser for den enkelte.

Øien sier NSO kommer til å se nøye på ordningen og minner om at den også må vedtas i Stortinget før den kan trå i kraft.

– Så nå må vi vurdere den og rett og slett se på hva vi gjør.

Marte Øien er leder i Norsk studentorganisasjon. I utgangspunktet ønsket de at studentene skulle være en del av dagpengeordningen, men på grunn av sprengt kapasitet hos NAV må studentene få en ordning gjennom Lånekassen i stedet. Foto: Mikkel Walle

– Holder ikke

Studentene får støtte fra MDG, Rødt, Arbeiderpartiet og SV, som allerede i forrige uke protesterte mot at krisehjelpen til studenter skulle komme i form av mer lån.

– Det holder ikke, Mer lån er ei tung bør å legge på unge menneskers skuldre. Derfor foreslo SV stipend, har SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, uttalt til NRK tidligere.

Nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg (Ap), sier han er skuffet over ordningen.

– Vi burde ha en løsning der studentene får et stipend som kan omgjøres hvis det er utbetalt uten grunnlag for det, sier han.

– Det er tross alt snakk om studenter som får bortfall av inntekt på grunn av krisen. Da er ikke et lån godt nok.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Vurdert å flytte hjem

Barnehagelærerstudent Liv Celine Almsbakken mener det er viktig at myndighetene også ser studentenes situasjon og gjør det de kan for at de skal kunne ha en trygg framtid.

Hun har selv vært redd for at hun må avslutte studiene og flytte hjem til Toten, hvis hun ikke får hverdagen i Oslo til å gå opp. Hun vet om mange som har vært inne på de samme tankene.

– Jeg synes det er dårlig gjort om vi som er framtiden skal få en stor utfordring at vi ikke kan være den gode framtiden som vi egentlig kunne ha vært, sier hun.

– Det er sikkert mange som har det enda verre enn meg, sier student Liv Celine Almsbakken. Derfor mener hun det er viktig at myndighetene tar grep for å sikre framtiden for studentene. Foto: Privat

Almsbakken forteller at hun selv har forsøkt å bedre situasjonen. Hun har forsøkt å få satt ned husleien i Oslo og hun har meldt seg til å være vikar innenfor bransjer som fortsatt er i drift. Men foreløpig uten hell.

– Jeg har gjort det jeg kan. Det er ikke sånn at jeg bare sitter på ræva og venter på penger heller. Det håper jeg myndighetene ser.