Ekskludert av Frp – vil ta med seg flere til Demokratene

Tidligere leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, har funnet seg et nytt parti, etter at han like før jul ble ekskludert fra Frp. Han tar med seg tidligere Frp-politiker Kent Andersen, og melder seg inn i Demokratene.

Selv om Ugland Jacobsen sier at programmet Demokratene har et godt utgangspunkt, så varsler han et nytt program i januar.

– Det nye konseptet blir ikke nødvendigvis ytre høyre, men kanskje mer sentrumsorientert. Men hele grunnpilaren er Norge først, i større grad enn i dagens Frp.

– Hva vil det si når Demokratene skal mer inn mot sentrum?

– Poenget mitt er at høyre-venstre-aksen ikke er så relevant. Vi ser at vi har felles interesser med politikere og velgere i hele det politiske spekteret, fra Rødt til Frp, hvor interessen er å unngå for sterk overnasjonal styring, blant annet.

Innvandringspolitikken ser han for seg at vil være relativt lik dagens Frp program.

Skifter trolig navn

Han sier at navnet Demokratene trolig blir skrotet.

– Det for å markere at det er en nysatsing basert på Demokratene. Men da med et tyngre innslag av tidligere Frp-ere og eventuelt andre som har sittet på gjerdet.

Målet til Ugland Jacobsen er plass på Stortinget. Men nasjonalt er Demokratene i dag langt under sperregrensen. Ugland Jacobsen svarer at vi får se, på spørsmål om hvordan har vurderer sjansene for en stortingsplass.

– Det vi konstaterer er at det er et vakuum i segmentet det er snakk om.

Et alternativ som er omtalt tidligere, er at Ugland Jacobsen skulle til Senterpartiet. Han beskriver det som et medieskapt rykte.

– Det har jeg aldri sagt, men jeg ville selvsagt vurdere alle partiet. Senterpartiet har, som alle partiet, mye bra, men ikke nok.

Vil hente flere

Ugland-Jacobsen håper samtidig at flere følger etter fra Frp.

– Vi vet at flere er på vei inn. Det er gjerdesittere og folk som allerede har forlatt Frp.

– Blir vi å se noen storfisker de kommende dagene som går til Demokratene?

– Det gjenstår å se. Jeg kan ikke utelukke det, men jeg har ikke dialog med noen av dem nå.

Vurderer å følge etter

I tillegg til at Ugland-Jacobsen, ble lokallaget til Frp i Oslo lagt ned 15. desember. Tirsdag ble det også kjent at Arne Østreng, som er i bydelslaget Nordre Aker Frp, har fått varsel om eksklusjon.

Det skjer etter at Østreng kalte eksklusjon av Ugland Jacobsen som «feigt» og nedleggelsen av det tidligere fylkesstyret i Oslo Frp «diktatorisk».

– Jeg fikk melding for noen dager siden fra Frp om at det ble opprettet en disiplinærsak. De henviser til at jeg har vært utro mot partiet, og kommet med uttalelser som kunne skade partimedlemmer. Men jeg har fått frist frem til 5. Januar dersom jeg ønsker å komme med noen innsigelser. Men det ønsker jeg ikke.

– Er det aktuelt for deg å melde deg inn i Demokratene, i likhet med Geir Ugland Jacobsen?

– Jeg har vært i tenkeboksen, og det er et alternativ.

Frp-nestor Carl I. Hagen sier at hele eksklusjonssaken er veldig trist.

TRIST: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen kaller eksklusjonssakene for triste. Foto: Terje Pedersen

– Begge eksklusjonssakene burde vært helt unødvendig og er etter min mening ukloke. Men jeg respekterer selvsagt at lovlig fattede vedtak må respekteres.

– Hva tenker du om at det er nettopp Demokratene Ugland Jacobsen går til?

– Det tar jeg til orientering. Utover dette har jeg ingen kommentar.

NRK har vært i kontakt med Frp, som ikke ønsker å kommentere saken.