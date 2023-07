– En stor steinblokk har rast fra skredområdet ca. 850 meter over havet og ned over E16 og ut i sjøen. Den ene kjørebanen på veien er borte. Siden har det kommet mer nedfall, og det er fortsatt stor bevegelse i en stor steinblokk som står igjen oppe i skredområdet, sier ordføreren i Aurland, Trygve Skjerdal, til NRK.

Brutte kraftlinjer antente terrenget

Det var ved ett-tiden natt til lørdag at raset gikk ved Fretheim mellom Flåm og Aurland, innerst i Nærøyfjorden. Steinmassene tok med seg høyspentlinjer, noe som førte til at det begynte å brenne i terrenget i fjellsiden.

Brannene førte til stor røykutvikling, men skal ha slukket av seg selv i totiden.

– Det er ikke noe som tyder på at folk eller biler er tatt av skredet, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt.

Kommunen er nå i praksis delt i to, noe som blant annet har gitt utfordringer for hjemmesykepleietjenesten i kommunen og frakt av mat og medisiner. Det er nå opprettet båtforbindelse mellom de to tettstedene.

Mest dramatisk er situasjonen for elleve personer som bor nær stedet raset gikk. Ved firetiden i natt ble disse beordret evakuert av frykt for at det kunne løsne mer fra skredområdet oppe i fjellet.

Slik ser skredområdet 850 meter over Fretheim ut. En stor steinblokk står igjen. Foto: Aurland brannvern

– Overvåket område

– Dette er et overvåket fjellområde, hvor det har vært dokumentert bevegelse i fjellsiden. Det er satt ut mange måleinstrumenter, og det var også de som varslet at det var ting på gang. Men det skjedde kanskje fortere enn vi hadde trodd, sier ordfører Skjerdal.

Området har vært for usikkert til at Vegvesenet eller nødetater har kunnet ta seg inn til rasstedet. Geologer kom til området i 11-tiden for å vurdere situasjonen.

Rasstedet ligger mellom Fretheimtunnelen og Onstadtunnelen.

E16 mellom Flåm og Aurland er inntil videre helt stengt. Det er omkjøring via Rv 7 over Hardangervidda.

Veien vil trolig være stengt en god stund fremover.

– Vi må nok regne med at det vil ta flere dager før vi kan ferdes trygt forbi rasstedet, sier ordfører Skjerdal.

Hørte skredet

Foto: privat

Skredet kom fra stor høyde, krysset veien og gikk ut i sjøen.

John Håland som bor i Flåm, tok bilde av skredet.

Han sier «det buldret godt».

Etter at det gikk et mindre skred i området tidligere på fredagen, har Vegvesenets folk vært på stedet. En gangvei sperret av.

De er sikre på at det ikke er gått folk eller biler i det nye, større skredet, sier operasjonslederen i politiet.

Politiet skrev på Twitter klokken 5.18 at fem personer var evakuert etter steinraset i Flåm i natt. Dette tallet ble oppjustert lørdag ved 6-tiden. Da sa operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til Bergens Tidende at det nå dreier seg om elleve personer som er evakuert som et «føre var»-tiltak.