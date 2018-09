Dommer til bistandstopp: – Du må prøve å beholde roen

Dommeren måtte gjentatte ganger be Loai Deeb holde stemmen nede under Deebs forklaring i Stavanger tingrett i dag.

Norskpalestineren ledet en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon fra Stavanger. Nå er organisasjonen konkurs, og Loai Deeb må svare for en omfattende tiltale (se tiltalepunktene nederst i saken).

I går innrømte Loai Deeb at han har brukt millionbeløp på pengespill på nett, men han avviste at organisasjonens penger gikk til gambling. Økokrim mener imidlertid at han underslo minst 10 millioner kroner fra menneskerettighetsorganisasjonen han ledet, GNRD.

Ifølge spillkontoen til Loai Deeb, fikk han over 9 millioner kroner i gevinst fra gamblingen. Nesten all gevinsten er overført til Loai Deebs private konto, men i underkant av 700.000 kroner er overført til GNRD.

Loai Deeb har avvist at han overførte gevinster til GNRD, og temperaturen i retten steg da norskpalestineren ble konfrontert med uttalelser fra avhør.

– Har du overført penger fra Betsson-kontoen din til GNRD, spurte aktor Joakim Ziesler Berge.

– Nei, aldri, svarte Deeb.

– I første avhør, som du har signert, står det: Siktede har sendt penger fra sin konto i Nordic Bets til GNRD noen ganger?

– Det er endring av hva som ble sagt i avhør. Jeg har skrevet under på det, men under tilstedeværelse av en dårlig tolk som jeg klaget på ti ganger.Ærede dommer, jeg er veldig lei meg for at politiet lyver på denne måten, ropte Deeb mens han henvendte seg til Økokrim.

Aktor Joakim Ziesler Berge (i hvit skjorte) har konfrontert tiltalte Loai Deeb med uttalelser fra tidligere avhør. Foto: Christine Svendsen / NRK

Dommer: – Du må beholde roen

Etter en lengre diskusjon om Loai Deeb og hans forsvarer Kjell Brygfjeld hadde fått tilgang til et opptak av det aktuelle avhøret, ba dommer Arild Dommersnes om ro i salen.

– Deeb, må du prøve å beholde roen og svare på spørsmål du får, sa Dommersnes.

– Beklager, svarte Deeb.

Den erfarne tingrettsdommeren Arild Dommersnes sammen med medddommerne Jan Steinar Bø og Gunvor Schwebs. Foto: Christine Svendsen / NRK

Allerede mandag sa Loai Deeb i sin frie forklaring at han anså alle bevisene til Økokrim for fabrikkerte. Da Økokrim la frem en regnskapsrapport i dag, slo Loai Deeb i bordet.

– Slutt å tulle med bevis. Jeg beskylder Økokrim for å ha laget denne rapporten. Jeg beskylder dere offentlig for å fabrikkere dokumenter, sa Deeb og henvendte seg til aktor Berge.

– Denne er laget av Økokrim?, spurte aktor Berge.

– Dere forfalsker dokumenter, svarte Deeb før tingrettsdommeren brøt inn.

– Deeb, kan du være snill og holde stemmenivået nede?

Det er satt av to uker til å belyse den omfattende tiltalen:

underslag av 10 millioner kroner. Politiet mener pengene ble brukt på pengespill på internett

hvitvasking. Politiet mener underslaget ble skjult ved å regnskapsføre utgiftene som et drikkevannsprosjekt for afrikanske flyktninger

menneskesmugling ved å ha hjulpet en iransk mann til å få opphold i Norge ved å gi han en fiktiv jobb i GNRD

falsk forklaring i forbindelse med iranerens arbeidsforhold i Norge

forfalskning av en sponsorkontrakt, en avtale, en regnskapsrapport til FN og en reisebekreftelse

brudd på tolloven ved å innføre gull og smykker for rundt 800.000 kroner uten å fortolle dem

Loai Deeb nekter straffskyld på alle punkter.