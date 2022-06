– Jeg ble litt redd da de sa at de skulle stenge bankkontoen min, sier Kirsti Helgerud Kristoffersen som nå har legitimert seg.

Helgerud hadde litt tekniske problemer hjemme og tok turen til DNB sitt kontor på Majorstua for å få ærendet unnagjort.

– Det stod bare beklager da jeg prøvde, så da måtte jeg komme hit, legger hun til.

Den siste måneden har titusenvis av kunder fått beskjed om å re-legitimere seg i banken eller via app. 25 prosent av bankens personkunder har ikke legitimert seg ennå. Legitimerer man seg ikke, så kan man risikere at bankkontoen blir stengt.

– For å kunne tilby slike tjenester, må banken ha oppdatert informasjon om kunden. Hvis vi ikke mottar oppdatert informasjon, har vi som bank dessverre ikke lov til å tilby banktjenester, sier kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen Lewin i DNB.

70 prosent av personkundene til DNB har legitimert seg. Foto: Mette Ballovara / NRK

Pålagt av myndighetene

Norske myndigheter har pålagt bankene å hente inn legitimasjon som kan bekrefte kundenes identitet. Dette er for å oppfylle krav i hvitvaskingsloven. Nå har kundene fått flere uker på seg, og de siste dagene har banken truet med å stenge kontoene til folk som ikke har legitimert seg.

Vibeke Hansen Lewin, kommunikasjonsdirektør i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal / Stig B. Fiksdal

– Vi forsøker å gi kundene god tid og veiledning underveis. Når vi etter gjentatte forsøk ikke har fått kontakt med kunden, er bankens praksis å sperre kontoen fremfor å avslutte kundeforholdet, sier Lewin i DNB.

Banken opplyser at de har måttet sperre flere kontoer.

– Hvis banken etter en periode med sperret konto ikke mottar oppdatert legitimasjon, må vi avslutte kundeforholdet, legger hun til.

Det er første pulje som i disse dager får beskjed om at DNB vil måtte sperre kontoen om de ikke gjør noe.

Viktig for å unngå ID-misbruk

Det er Finanstilsynet som har pålagt DNB å gjennomføre tiltak for å etterleve norsk lov ved å innhente ID på kunder der slik ikke foreligger. De sier banken plikter å avvikle kundeforhold når kundetiltak ikke lar seg gjennomføre.

– Manglende eller uriktig ID kan lede til ID-misbruk, bedragerier og hvitvasking, ved at kriminelle utgir seg for å være andre personer, eller skjuler seg bak en falsk ID. Innhenting og lagring av legitimasjon inngår som et av flere krav til hvilken informasjon og dokumentasjon som skal foreligge for at banker kjenner sine kunder, sier Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef i Finanstilsynet for antihvitvasking og betalingssystemer.

– Dersom et foretak underlagt hvitvaskingsregelverket ikke får gjennomført slike kundetiltak, plikter de å avvikle kundeforholdet, legger han til.

DNB-melding. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Også Nordea måtte utføre den samme prosessen i 2019, hvor de måtte sikre ID på alle sine kunder.

– De som ikke svarte på våre henvendelser om å oppdatere sin ID, ble sperret. Dersom kunden i etterkant leverte gyldig ID, åpnet vi opp igjen kundeforholdet, forteller Anja Lohne Holm, senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea.

Forbrukeradvokat: – Å stenge konto er ulovlig

Forbrukeradvokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokatene mener det å stenge bankkontoene til folk er ulovlig, og sier det blir som å skru av strømmen til folk om vinteren.

Forbrukeradvokat, Ola Fæhn: – Det kan gå på liv og helse løs. Foto: Moment Studio

– Det kan gå på liv og helse løs, sier advokat Ola Fæhn.

– Banken kan ikke stenge kontoen folk bruker for å kjøpe sin egen mat til å leve av.

Fæhn mener det er i strid med finansavtaleloven om å for eksempel gjennomføre betalingsordrer og – tjenester. Advokaten henviser til paragrafene § 14. Avvisning av kunder og § 21. Institusjonens oppsigelse og heving i finansavtaleloven, hvor det blant annet står:

«Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår».

Har måttet stenge kontoer

Vibeke Hansen Lewin bekrefter at noen kontoer er stengt, men sier at de har kontaktet kundene det gjelder. Og svarer at de som bank har plikt til å avslutte kundeforholdet og/eller stenge kontoen, dersom de ikke mottar oppdatert legitimasjon.

– Vi forstår det er frustrerende å legitimere seg på nytt, og det er kundene som må gjøre en stor del av jobben.

– De aller fleste kan legitimere seg digitalt med BankID-appen på smarttelefonen sin. Det betyr at kunden ikke trenger møte opp fysisk. Vi har også utvidet åpningstidene over hele landet, og har gjort flere andre grep for å gjøre prosessen så enkel som mulig.