Disse får tilbud om barnehage og skole

– Dette handler om at vi skal få mat ut i butikkene slik at folk kan handle som normalt.

Slik begrunner næringsminister Iselin Nybø (V) hvorfor regjeringen vil gi tilbud om skole og barnehage til utvalgte grupper innen matvare- og drivstofforsyningen til tross for at disse er koronastengt i resten av landet. Dette er områder som Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for. Tidligere ahr blant også andre kritiske samfunnsfunksjoner fått liknende tilbud. Dette er blant annet personell i helse- og omsorgstjenester og andre.

– Da er det viktig at sjåfører, lagerarbeidere og andre som er en del av den oppgaven kan gå på jobb og vite at ungene blir ivaretatt. Det er det vi gjør nå, sier Nybø.

Her er listen over kritiske samfunnsroller

Dette er gruppene som kan få barnehage- eller skoleplass:

Sjåfører.

Lagerarbeidere.

Ansatte ved distribunaler og lagre.

Ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg.

Ansatte i sentrale administrative funksjoner.

Ansatte i forindustrien.

Personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk.

Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk.

Ansatte i næringsmiddelindustrien.

Butikk- og bensinstasjonsansatte.

Tilbudet skal kun gjelde kritisk personell, og virksomhetene må selv avklare hvem det skal gjelde for.

Gjelder ikke alle innen gruppene

Næringsminsiteren presiserer at ikke alle som defineres som samfunnskritiske vil få tilbudet.

– Det er slik at hvis disse har en ektefelle eller lignende som har anledning til å være hjemme, så skal ikke ungene i barnehage eller på skole. Dette er kun hvis det er nødvendig for at de skal komme på jobb, sier Nybø.