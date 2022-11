Dette gjør du hvis Black Friday-handelen går galt

Det kan være lett å la seg friste av alle tilbudene.

I år anslår Virke, i samarbeid med Kvarud Analyse, at det vil bli handlet for rundt 16,1 milliarder kroner under Black Week.

Useriøse og falske nettbutikker

Amna Haye er forbrukerjurist i Forbrukerrådet og forteller at svindel under netthandel er et økende problem.

Forbrukerjurist Amna Haye mener det er viktig å være kritisk når man handler fra ukjente nettsider. Foto: Forbrukerrådet

– Det er enkelt å opprette en nettbutikk med norsk språk som ser rimelig profesjonell ut, mens det i realiteten er ukjente personer langt utenfor Norge som står bak, sier Haye.

Advokat Frode Elton Haug i advokatfirmaet Legalis og har som Haye god erfaring med å hjelpe forbrukere som opplever problemer ved kjøp av varer og tjenester, særlig under Black Week.

Hvis du har gått i fella

Haug forteller at det er fort gjort å gå på en smell i møte med useriøse nettsider, men at man som forbruker har noen rettigheter ved netthandel hvis uhellet skjer.

Kortreklamasjon

– En praktisk viktig rettighet for forbrukere er retten til å holde banken din ansvarlig for eventuelle pengekrav du har mot en profesjonell selger, såkalt kortreklamasjon, sier Haug.

Advokat Frode Elton Haug anbefaler å bruke kredittkort, og ikke et bankkort der pengene trekkes direkte fra kontoen din. Foto: Privat

Dersom du ikke har mottatt varen du har bestilt, selv etter at selger har fått tilleggsfrist for levering, har du rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. Hvis selger ikke betaler tilbake kjøpesummen etter skriftlig krav fra deg, kan du rette dette kravet mot banken din hvis kjøpet ble gjort med kredittkort eller visa-kort.

Disse rettighetene gjelder når du kjøper fra en næringsdrivende. Ved kjøp fra privatpersoner gjennom for eksempel Finn.no eller Tise, er det avtalen med selger du må ta utgangspunkt i, påpeker Haug.

Illustrasjon: COLOURBOX

Mangelrett

Får du varen, men det er en feil på denne, har du rett til å klage. Utgangspunktet er at det er to års klagefrist på varer, men fem år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Denne lengre klagefristen gjelder typisk for dyrere varer som mobiltelefon, PCer, og lignende.

– Også ved feil på varen er det viktig å klage skriftlig så fort som mulig. Selger har i første omgang en rett til å utbedre feilen. Det skal skje innen rimelig tid og uten kostnad for deg.

Angrerett

– Ved netthandel har du rett til å angre på kjøpet. Angrefristen er på 14 dager og gjelder fra det tidspunktet du mottok varen, det vil i praksis si da du hentet ut varen på postkontoret eller fikk den i postkassa, forteller Haug.

Har du angret innen angrefristen på 14 dager, må du sende varen tilbake til selger innen 14 dager etter at du meldte ifra om dette. Sørg for å få kvittering eller annen dokumentasjon på at varen ble returnert i tide.

– Men, det er vanlig at du har langt bedre rettigheter som følge av nettbutikkens egen retur- eller åpent kjøp-policy som man bør sjekke ut på nettbutikkens egen hjemmeside, sier Haug.

Forsinkelse

Hvis du opplever at varer du har bestilt ikke blir levert til riktig tid, har du klare rettigheter i forbrukerkjøpsloven du kan benytte deg av.

– Levering av varen skal skje til avtalt tidspunkt, eventuelt innen 30 dager dersom det ikke er avtalt en leveringsdato. Dukker ikke varen opp, bør du gi selger en rimelig tilleggsfrist og leveres ikke varen innen fristen, kan du heve kjøpet og få tilbake pengene.

Elton Haug anbefaler også å sørge for å kommunisere og melde krav skriftlig. Da har du dokumentasjon på at du har forholdt deg riktig overfor selger, og du vil lettere kunne reklamere overfor banken din dersom du må benytte kortreklamasjon som er nærmere beskrevet ovenfor.

– Spør om råd og veiledning

Er man usikker på hva man skal gjøre dersom det oppstår problemer med netthandel, kan man kontakte Forbrukerrådet for råd og veiledning, sier Haye.

– Man kan også kontakte Forbruker Europa hvis man trenger råd om hvordan man bør gå frem overfor en utenlandsk nettbutikk.