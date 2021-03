Det politiske Norge i sjokk og sorg

– Som leder i Ap vil jeg si at vi har mistet en tillitsvalgt, og personlig vil jeg si en av mine aller nærmeste politisk, sier Støre til NRK.

Han forteller at han snakket med LO-lederen både lørdag og søndag, i tillegg til å ha møter med ham to ganger i går.

– Det er helt uvirkelig å få nyheten om at han har gått bort, sier Støre.

Støre: – Dyp sorg

Han beskriver Gabrielsen som en «bauta for arbeiderbevegelsen» som var respektert i alle kretser. Ap-lederen har også postet et Facebook-innlegg der han sender sine tanker til Gabrielsens kone og datter.

– Vi kjenner dyp sorg over tapet av gode, blide, solide og lojale Hans-Christian, skriver Støre.

Gabrielsen: – Aldri har budskapet vært viktigere

«Saklig og fair»

Nyheten om Gabrielsens bortgang ble kjent mens statsminister Erna Solberg (H) holdt pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag. Hun sier nyheten var sjokkartet og trist og beskriver 53-åringen som saklig og fair.

– Noen ganger har vi vært veldig uenige om beskrivelser av faktiske forhold, men jeg opplevde ham på tomannshånd som en hyggelig, omgjengelig og omtenksom person. Når en mann i sin beste alder går bort er det vondt. Det er vondt for hele samfunnet, for LO-familien og Arbeiderpartiet, men selvfølgelig absolutt mest vondt for hans nærmeste, sier Solberg til NRK.

Statsminister Erna Solberg om Gabrielsen

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg samarbeidet også med Hans-Christian Gabrielsen. På Facebook Han beskriver den avdøde LO-lederen slik:

– Han hadde en mild fremtoning, men sto alltid opp for det han trodde på. Han glemte aldri hvor han kom fra, og visste alltid hvor han ville. Derfor gjorde han LO enda sterkere, og viste arbeiderbevegelsen vei inn i en ny tid. Mine varmeste tanker går til kona Trine og datteren Camilla.

- Fullstendig tom

I LO-familien slo nyheten ned som en bombe tirsdag morgen. Mange fikk først vite beskjed gjennom oppslagene i mediene. Jørn Eggum som leder Fellesforbundet, der Gabrielsen selv hørte hjemme, skriver følgende i en tekstmelding til NTB:

– Jeg er i sjokk og er fullstendig tom. Helt uvirkelig, skriver Eggum.

Roar Flåthen, den forrige LO-lederen med bakgrunn fra industrien, peker på at Gabrielsen var ung til å være LO-leder og at planen var at han skulle sitte lenge.

- Dette var veldig overraskende og trist. Tankene går først og fremst til familien. Det er en forfedelig situasjon. Han er jo en mann i sin beste alder. Det er også et stort tap for LO. Han skulle sitte i minst to perioder til, sier Flåthen og fortsetter:

- Han var en solid tillitsvalgt, han var til å stole på. Han hadde et lunt og sosialt vesen, men kunne også si fra når det var nødvendig, og det er viktig for en LO-leder.