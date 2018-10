Derfor har Stortinget «sommerferie» i 108 dager

Stille og varme dager har preget stortingskorridorene de siste månedene.

Men i dag skal de mørkerøde stortingsplassene på nytt inntas av 169 representanter, når kong Harald på høytidelig vis åpner det 163. Stortinget.

For mens de aller fleste av oss for lengst har startet i jobb etter ferien, har Stortinget møtefri fra 15. juni til i dag.

Hva gjør de egentlig i de 108 dagene – nesten fire måneder – utenfor Stortinget?

– Helt feil å si at vi har ferie

At tiden utenfor Løvebakken blir kalt ferie, mener Senterpartiets Marit Arnstad er en vrangforestilling.

– Jeg tror det blir helt feil å kalle det sommerferie, de aller fleste tar en vanlig ferie på 4–5 uker, og så jobber de i sitt eget hjemfylke, sier Arnstad, Sps parlamentariske leder.

IKKE FERIE: Marit Arnstad (Sp) mener det er helt feil å si at Stortingsrepresentanter har lang sommerferie. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Hun mener det er helt avgjørende at Stortinget også har fri i september og oktober.

– Vi trenger tid til å pleie kontakt med hjemfylkene våre og de som faktisk har valgt oss, sier Arnstad.

– Men hva med muligheten til å utfordre regjeringen?

– Vi oppløses ikke i juni, og kan møtes på ganske kort varsel, og fatte politiske vedtak dersom det skulle være behov for det. Det var kanskje en utfordring tidligere, men ikke etter at vi sluttet å oppløse Stortinget, forteller hun.

– Velfortjent ferie

At møtefri ikke betyr ferie er Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre helt enig i.

IKKE FOR MYE FRI: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, mener det er viktig og tidkrevende å opprettholde kontakten med velgerne fra hjemfylket i tiden Stortinget er stengt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Disse månedene oppleves ikke som fri. Stortingsrepresentantene tar seg en velfortjent ferie, og så er de tilbake på den delen som handler om å være til stede der de er valgt fra. Jeg tror vi sitter mer sammen enn andre storting fra land vi sammenligner oss med, sier Støre til NRK.

I en undersøkelse VG har gjort, svarer 17 av 100 representanter fra ulike partier at de mener sesjonene på Stortinget burde være lengre, og at den møtefrie perioden om sommeren burde kuttes ned.

Det mener verken Støre, Arnstad eller Venstres Terje Breivik.

– Vi er jo ombud for dem vi er valgt inn for, da er det en forutsetning at vi må være ute i samfunnet å lytte, sier han.

– Hvem har du lyttet til?

– Jeg har brukt veldig mye tid i mitt hjemfylket Hordaland. Venstre har ikke noen stortingsrepresentanter i Rogaland og Sogn og Fjordane, så jeg er en slags fadder for dem, sier han, og legger til:

TIDSKLEMMA: Venstres Terje Breivik har brukt mye tid på å ta ferge og kjøre bil rundt om i Sogn og Fjordane og Rogaland i sommer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Alle som kjenner Vestlandet vet at å reise er synonymt med bil og ferge – og det tar tid.

– Blir ofte hektisk

Men det kan også bli knapt med tid mener Støre. Særlig på Stortinget før sommer og jul.

– Det er viktig å følge med på at vi har god nok tid til å gjøre det arbeidet som faktisk skal gjøres. Det blir ofte hektisk mot slutten av sesjonene. Men jeg tror ikke én måned til eller fra, vil endre på det, sier han – og legger til:

– Jeg tror vi alle har et ønske om å komme oss ut og møte folk. Hente inntrykk fra det virkelige livet.

TRADISJON: Det er kongen som åpner Stortinget, i dag for 163. gang. Kong Harald skal kl 13 holde sin trontale om regjeringens arbeid. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Men i dag er altså «stortingsferien» – eller kontakten med det Støre kaller det virkelige liv – over.

Klokka 13 skal kongen tradisjonen tro holde sin trontale. En tale skrevet av regjeringen som kongen får overlevert av statsministeren under seremonien.

Deretter skal Bård Hoksrud debutere, som regjeringens ferskeste bidrag, med talen om rikets tilstand.

Du kan følge hele seremonien på NRK1 fra 12.30.