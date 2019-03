– Da bakeren gikk konkurs hadde vi allmøte og ble enige om at vi måtte gå inn og starte ny virksomhet her. Stedet og bakerEn er så viktig for utvikling av sentrum her i Ringebu, forteller Christian Asphoug og Silje Flatmoten.

De står for den daglige driften av Hev Ringebu. Cafèen og bakeriet ligger midt i hovedgaten i Vaalebru, som er senteret i Ringebu kommune midt i Gudbrandsdalen.

I huset har det vært bakeri siden 1900. En drøy måned etter konkursen var lokalene modernisert ved hjelp av dugnad med frivillige fra bygda. Bakeriutsalg og cafè kunne åpne for publikum rett før jul. Et samarbeid med bakeriet i Lom sikrer ferske bakvarer i butikken og i cafeen.

SAMMEN OM NYETABLERING: Hans Dahlberg, Silje Flatmoen og Christian Asphoug er noen av inititativtakerne bak det nye bakeriet og cafeen Hev som ble etablert i Ringebu i vinter Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Butikkdød

De siste årene har tettsteder og byer opplevd butikkdød. Kjøpesentre har vokst på bekostning av butikken på hjørnet. Dessuten vokser netthandelen med 10-20 prosent årlig og tar stadig større del av handelen, viser SSB-tall. I handelsbransjen er man bekymret for utviklingen av netthandelen. Men i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, mener man at det ikke nødvendigvis er netthandel alene som er den store trusselen.

Like stor utfordring er det at butikkene ikke yter god nok service.

– Butikker som yter god service og gir en merverdi og opplevelse utover varene er de som kommer til å overleve. Det handler ikke så mye om å øke salget der og da, men at kunden etter kjøpet har en så god opplevelse at de kommer tilbake, sier bransjedirektør Leif Bache-Mathisen i NHO Service og handel.

Bache-Mathisen mener at butikker som skal overleve må ta kundebehandling på alvor, ellers vil kundene forsvinne. NHO-direktøren mener at flere butikkdrivere forstår at man må drive annerledes enn tidligere på grunn av den økte konkurransen og at kundene krever mer av fysiske butikker.

– Vi ser det rundt omkring i landet at små butikker som ikke skulle ha livets rett på grunn av lite markedsgrunnlag og dårlige innkjøpsbetingelser likevel lykkes, fordi man greier å engasjere kundene. Det handler om mennesker som jobber i butikken mer enn hva de selger, sier Bache-Mathisen.

NHO-direktøren mener også at den økte miljøbevisstheten særlig blant unge vil føre til at flere kunder i fremtiden vil velge kortreist når de handler.

God start

I Ringebu har de nye butikkdriverne opptatt av å gi kundene en positiv opplevelse, slik at de kommer tilbake.

I tillegg til salg og servering har Hev også arrangementer som kaffekurs, ordførerens time og issmaking.

Nå er det gått fire måneder etter nyetableringen. Kundene står i kø foran disken og bordene på cafeen er fulle også midt i uken.

– Salget går over all forventning. Både folk fra Ringebu og hyttefolket er gode kunder, forteller Christian Asphoug.

Til sammen er det 16 lokale investorer som står bak nyskapningen.

– Nå er det slik her i Ringebu at du får alt du trenger ved å ta seg en tur i sentrum. Derfor har kanskje ikke netthandel blitt så populært her. Folk her i bygda og hyttefolket er lojale mot butikkene våre, sier Asphoug.

Erfaringene med Hev har vært så gode at grunderne har flere planer om nye prosjekter.

– Ja, vi holder på å planlegge å etablere ny butikk som vi håper både folk herfra og hytteturister vil ha glede av, sier Asphoug.

Hvordan type butikk det handler om, vil grunderne foreløpig ikke røpe.

Les også: Flere handler på nett, kan true jobber for unge

Les også: Butikker som ikke går på nett sliter