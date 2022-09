Brudd i meklingen: Lærerstreiken fortsetter

– Da kan jeg dessverre meddele at vi dessverre ikke har kommet frem til en løsning i disse forhandlingene, sier riksmekler Mats Ruland søndag ettermiddag.

Kunnskapsminister Tonje Brenna omtalte fredag situasjonen som alvorlig. Søndag mener hun at situasjonen stadig blir mer alvorlig.

– Det er beklagelig at partene ikke har kommet til enighet. For hver dag som går, blir situasjonen mer alvorlig for elevene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til NTB.

Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Det er fortsatt partenes ansvar å finne en løsning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med, som ved alle arbeidskonflikter, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til NRK.

Ruland sier at partene oppriktig har gjort et forsøk, men dessverre ikke har klart å finne en felles plattform.

– Slik situasjonen er nå, med den avstanden som er mellom partene, så har jeg ikke noe grunnlag til å legge frem en skisse til en løsning heller, sier Ruland.

Det er foreløpig ikke planlagt nye møter.

– Vi kommer ikke til å gi opp dette arbeidet. Dette er en konflikt som må løses – det er en alvorlig situasjon. Mange barn har nå stått lenge uten undervisningstilbud, sier Ruland.

– Vil ikke finne seg i dette lengre

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, var svært skuffet etter forhandlingsbruddet.

– Jeg er en representant for 190.000 lærere, som setter meg til forhandlingsbordet for n'te gang med en arbeidsgiver som ikke har nødvendige mandat til å komme oss i møte. Det vil innebære at lærerne vil også være lønnstapere i årene som kommer, og det er helt uakseptabelt, sier Handal.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener KS må få på plass et videre mandat i forhandlingene. Foto: William Jobling / NRK

– Jeg tror folk må forstå at norske lærere vil ikke finne seg i dette lengre. Dette går ikke, det må ta slutt, og det er (Tor Arne) Gangsø og KS nødt til å forstå. Han trenger et annet mandat for å avslutte denne konflikten.

– Hva slags mandat?

– Han trenger et videre mandat for å komme oss i møte, slik at ikke lærerne er lønnstapere også i fremtiden.

– Trist dag

Både KS og lærerorganisasjonene har sagt at de vil holde fram så lenge det er håp om å finne en løsning på konflikten som har vart siden 8. juni.

– Det er en trist dag. Vi har jobbet hardt og strukket oss svært langt. KS hadde håpet å finne en løsning på streiken slik at elevene kunne komme tilbake til skolen, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, sier det er en trist dag. Foto: Fotograf Johnny Syversen

– Norsk Lektorlag beklager på det sterkeste at vi ikke klarte å komme i mål. Vi har forsøkt å være konstruktive inn i denne prosessen, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

Trapper opp streiken

Norsk Lektorlag er skuffet over at det ikke er mulig å komme lenger etter 112 dager med konflikt, skriver de i en pressemelding.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi beklager på det sterkeste at vi ikke klarte å komme i mål denne helgen heller. Vi opplever en arbeidsgiver som ikke har tatt denne streiken eller streikegrunnlaget alvorlig, sier Nyhuus.

Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag. Foto: Fartein Rudjord

Dette betyr at streiken fortsetter. I morgen 26. september trappes streiken opp med uttak på Thor Heyerdahl videregående skole og på Ås videregående skole.

– Våre medlemmer er fortsatt motiverte og mener at dette er en viktig kamp for fremtidens skole. Samtidig er vi sterkt berørt av alle elever som ikke får undervisning. Dette må KS ta sin del av ansvaret for, sier Nyhuus.

– Nå er grensen nådd

– Nyheten om brudd i meklingen og at lærerstreiken fortsetter gjør meg dypt bekymret, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Det er økning i henvisninger til spesialisthelsetjenesten, ifølge Gundersen, og hun mener kunnskapsministeren må sende innstillingen til arbeidsministeren om tvungen lønnsnemd.

– Nå er grensen nådd, mener vi. Barna taper. Retten til læring og retten til streik er i helspenn. Presset på den psykiske helsen er enorm for mange. Det rapporteres om flere skoler som ber om unntak fra streik, skriver Gundersen i en pressemelding.