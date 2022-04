Brudd i lønnsforhandlingene

De fire forhandlingssammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KS. Dermed møtes partene hos Riksmekleren.

Meklingen starter 2. mai, og fristen for å komme til enighet er satt til natt til 24. mai.

MEKLING: LO Kommunes leder, Mette Nord, håper partene unngår streik. Foto: Torstein Bøe / NTB

Skulle partene ikke ha kommet til enighet innen det, står man i fare for å utløse en storstreik. LO Kommune har om lag 190.000 medlemmer, som alle risikerer å bli tatt ut i streik.

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme frem til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har, sier LO Kommunes leder, Mette Nord, til NTB.

Skulle ikke partene komme til enighet kan blant annet ansatte i barnehager tas ut i streik. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Komplisert tariffoppgjør

Forhandlingen mellom partene ble brutt fredag, bare halvannet døgn før fristen som var natt til lørdag.

KOMPLISERT: Tor Arne Gangsø i KS beskriver forhandlingene som kompliserte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Arbeidslivsdirektør i Kommunenes interesseorganisasjon (KS), Tor Arne Gangsø, beskriver forhandlingene som vanskelige.

– Det er et uvanlig komplisert tariffoppgjør, med stor avstand mellom partene. Det er behov for riksmeklerens hjelp til å finne gode løsninger, sier Gangsø.

Han forteller at det er flere punktere partene er langt unna hverandre på.

– Vi er langt fra ferdige. Det gjenstår mye på både lønn og andre bestemmelser. KS vil nå gjøre der vi kan for å bidra til å finne en meklingsløsning, påpeker Gangsø.