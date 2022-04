Bryter lønnsforhandlingene

Fredag brøt Akademikerne og Unio lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret blir nå gjenstand for mekling hos Riksmekleren, melder NTB.

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Det økonomiske tilbudet og innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier hun videre.

Akademikerne stat forhandler lønn for over 37.000 medlemmer.

Unio organiserer, som organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten har også brutt lønnsforhandlingene i dag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, skriver Unio stat-leder Guro Lind i en pressemelding.

Meklingen har frist til 24.mai. Blir det ikke enighet før det går Unio ut i streik, opplyser Lind.