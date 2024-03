– Det er ekstremt alvorlig, sier Kevin Cartwright, talsperson for brannvesenet i Baltimore til WTOP News.

Vitner opplyser i sosiale medier at mange biler og personer er i vannet, noe som bekreftes av brannvesenet.

– Det er rundt sju personer i vannet og muligens flere kjøretøy, sier Cartwright videre.

Ifølge ham pågår det en stor redningsaksjon ved broen, og både brannvesenet og kystvakten er involvert.

– Båter, helikoptre og katastrofeapparatet blir koordinert av Baltimore brannvesen, skriver blålysblogger Dave Statter på X.

Fox Baltimore skriver at det kom meldinger rundt klokken 01.30 tirsdag om at et stort fartøy krasjet inn i Francis Scott Key Bridge, tok fyr før det sank og fikk flere kjøretøy til å falle i vannet nedenfor.

Flere amerikanske medier melder at det pågikk nattlige byggearbeider på broen da skipet smalt inn den gigantiske stålkonstruksjonen.

Broen, som lokalt blir kalt Key Bridge, er 2632 meter lang og den lengste i Baltimore-området. Hovedspennet på 366 meter er blant verdens lengste sammenhengende fagverksbruer.

Francis Scott Key Bridge er blant verdens lengste sammenhengende fagverksbruer. Dette bildet er fra 2018. Foto: AFP

Firefeltsbroen strekker seg over Patapsco-elven og fungerer som den ytterste kryssingen av Baltimore havn, og er en viktig forbindelse mellom Interstate-695, eller Baltimore Beltway.

Ifølge veivesenet i delstaten Maryland (MDTA) er alle kjørefelt i begge retninger stengt.

Det aktuelle skipet skal være det Singapore-registrerte containerskipet «Dali», på vei til Colombo på Sri Lanka, ifølge MarineTraffic.