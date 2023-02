Brann i restaurant ved Akershus festning: – Dette er virkelig ille

Brannen er trolig knyttet til ventilasjonsanlegget i Festningen restaurant, som ligger i Myntgata i Oslo sentrum.

13 personer er evakuerte, opplyser politiet. Alle sjekkes av helsepersonell. En av dem fraktes til legevakt for ytterligere sjekk.

Det er ikke meldt om at noen er savnet.

Det er 13 brannbiler på stedet, opplyser vaktkommandør Arvid Nordstrand. Det meldes om krevende slukkeforhold for brannvesenet.

– Vi har ikke kontroll på brannen, men det er ikke fare for spredning per nå siden bygningen ligger litt avsides. Jeg vet ikke om bygget vil brenne ned, sier Nordstrand til NRK rundt klokken 19.30.

Det er fortsatt ikke kontroll på brannen klokken 20.25. Brannvesenet planlegger for en langvarig innsats, og kommer til å være på stedet i natt og utover søndagen.

– Det er flammer over tak. Hvordan det ser ut innvendig, vet jeg ikke, sier Nordstrand.

– Er bygget totalskadd?

– Det er vanskelig å si, men det virker ikke lovende.

Full fyr

Det er full fyr i hele bygget og røyken sprer seg i hele Oslo sentrum. Det meldes at røyken er ganske sur.

Brannvesenet oppfordrer folk til å holde seg unna røyken. Selve festningsområdet er nå stengt for publikum.

– Røyken går per nå i retning fra Kontraskjæret og videre innover sentrum mot Rosenkrantz' gate. Røyken vil vedvare en god stund framover, og mulig også være tiltakende i en periode, opplyser politiet.

I en oppdatering klokken 19.07 melder politiet at røyken er økende. Det er svart røyk, men røyken ser ut til å stige til værs i stedet for å trekke mot sentrum.

Foto: Mia Sandnes Nilsen / NRK

Det er full fyr i kledningen, som har tatt seg opp i takkonstruksjonen.

– Det brenner godt og ryker fra taket, sier operasjonsleder Marita Aune til NRK klokken 19.00.

Innsatsleder i Oslo politidistrikt ber om at de gjestene som har vært på stedet, men som ikke har vært innom samleplass for evakuerte, og som føler ubehag opp mot å ha fått i seg røyk, tar kontakt med helsevesenet for en sjekk.

Brannvesenet og politiet er på stedet.

Fra Torshov i Oslo. Foto: Astri Husø / NRK

Historisk og fredet bygg

Bygget var opprinnelig en del av festningsanlegget på Akershus festning. Det ble oppført i 1836 som fengsel, og ble i 2013 gjenåpnet som Festningen restaurant.

Direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, sier til NRK at de først og fremst er vi glade for at det ser ut til å ha gått bra med ansatte og gjester.

– Dernest er vi trist for det som ser ut som betydelige skader på et viktig kulturminne. Dette er virkelig ille, sier Thoresen.

– Akershus festning er hjertet i Oslo og en viktig del av vår felles historie. Festningen restaurant er nyrestaurert og i daglig bruk. Nå lar vi nødetatene fullføre arbeidet, så skal vi se hva som må til for en gang å få bygningen i bruk igjen.

Tidligere har huset blitt brukt som laboratoriekjøkken og kontorbygg.

Mellom 1910 og 1915 ble huset ombygget på nytt og tatt i bruk som verksted. Etter krigen ble det brukt som kontorbygg.

Ifølge Forsvarsbygg er bygg 22, som det kalles, fredet etter verneklasse 1. Kategorien omfatter inventarer av meget høy verneverdi.