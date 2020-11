Mens meningsmålingene hadde spådd seier med god margin til demokratenes presidentkandidat Joe Biden, viser resultatet onsdag formiddag dødt løp.

Meningsmålingene er viktige for aktørene i finansmarkedene. Storbanken JP Morgan trodde det skulle bli «det mest stabile valget i moderne historie».

Investorene hadde veddet på at Biden vinner ved å kjøpe aksjer i selskaper innen fornybar energi, ifølge Washington Post.

Mange festet lit til at målingene i år skulle være mer treffsikre fordi tallknuserne har tatt flere forbehold.

– Nok en gang blir man skeptisk til meningsmålinger. For markedene er denne usikkerheten det verste som kunne skje. Man hadde håpet på et klart utfall, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, til NRK.

Florida-seier sendte teknologiselskaper opp

Det ble tydelig at sittende president Donald Trump ville gjøre et langt sterkere valg enn ventet da han vant den viktige vippestaten Florida i natt.

Børsindeksene svarte umiddelbart med oppgang:

I førhandelen stiger den teknologitunge indeksen Nasdaq med 2,4 prosent. Teknologi er sektoren som fryktet skatteøkning ved Biden-seier.

Den bredere S&P 500 stiger med 0,6 prosent i førhandelen. Industriindeksen Dow Jones er så vidt ned 0,15 prosent.

I det åpne markedet i Japan steg Nikkei-indeksen med nesten 2 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget 0,8 prosent til 835 poeng i 11-tiden.

– De fleste hadde trodd på forhånd at hvis dette ble utfallet på morgenkvisten, ville børsene peke nedover. Der tok vi feil, og det har analytikere merket seg å ha gjort tidligere, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, til NRK.

Foretrekker Trumps finanspolitikk

Amerikansk økonomi er i en dyp bølgedal, i likhet med resten av verden. 8 prosent av amerikanerne er arbeidsløse, og verdiskapningen har falt i år.

Biden har blant annet gått inn for å øke skatten for amerikanere som tjener over 400.000 dollar i året. I tillegg ville han melde USA inn i klimaavtalen igjen, og skattlegge teknologiselskaper hardere.

Meningsmålingene i forkant har vist at amerikanerne har sterkest tro på at Donald Trump er den beste presidenten til å håndtere økonomien. I den siste målingen til NBC News denne uken, fortrekker halvparten av de spurte finanspolitikken til Trump.

Sjefstrateg i Seb, Erica Dalstø, forteller at Trump har klart å bygge seg et sterkt omdømme som en tøff forhandler og en dyktig forretningsmann.

– Han er i en spesiell situasjon med den økonomiske nedgangen som vi nå ser og som trigges av pandemien. Men han har klart å unngå å få skylden for den økonomiske nedgangen som USA nå står i, sier hun til NRK.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø. Foto: Lise Åserud / NTB

– Lengste oppgangen i nyere tid

Under Trump har mange fattige amerikanere fått bedre økonomi, og børsene steg kraftig inntil pandemien skapte et krakk i markedet i mars.

I fjor høst sank ledigheten til laveste nivå på 50 år, og lønnsveksten har gått opp de siste fire årene. Det gjelder særlig blant lavere utdannede amerikanere, som ellers har sett lønnsgapet øke de siste tiårene.

– Inntil koronakrisen var det ingen tvil om at Trump hadde med seg en medgangsbølge i økonomien. USA var faktisk inne i den lengste økonomiske oppgangen i nyere tid. Arbeidsledigheten kom ned på veldig lave nivåer, sier Haugland.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Venter på krisepakke

USA er verdens største økonomi, og usikkerheten påvirker derfor finansmarkedene over hele verden.

Mens vi venter på et tydelig valgresultat, kan det bli en humpete vei på børsen, tror Due-Andresen i Handelsbanken.

– Usikkerhet er dårlig for markedet. Vi kan nok se en del store utslag opp og ned på flere markedsindikatorer den nærmeste tiden, som et uttrykk for at man er usikker på resultatet, sier hun til NRK.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen. Foto: Handelsbanken Norge

I tillegg til kampen om presidentvervet, vil valget også avgjøre sammensetningen i de folkevalgte forsamlingene i Kongressen, Representantenes hus, og 35 av 100 seter i Senatet.

Det er ventet at et klart demokratisk flertall i begge kamrene vil gi fortgang i arbeidet med å vedta en gigantisk krisepakke. Den skal hjelpe den koronarammede amerikanske økonomien.

– Nå ser det veldig tett ut i Senatet. Hvis man ender opp med for eksempel underhuset dominert av demokrater, og republikanere som nok en gang har Senatet, kan det bli en fastlåst situasjon for å få utformet økonomisk politikk, sier Due-Andresen.

Kronen stuper

Når usikkerheten i finansmarkedene øker, da øker verdien til den amerikanske dollaren. Samtidig er det typisk at investorene fjerner pengene sine fra småvalutaer, som den norske kronen.

Det uavklarte valgresultatet ga som ventet utslag i svakere krone mot de største handelsvalutaene.

Dollaren er blitt styrket med over to prosent mot den norske kronen, og en dollar koster 9,6 kroner. Euroen er blitt 1,8 prosent sterkere mot kronen, og omsettes for 11,13 norske kroner.

I Skandinavia er den norske kronen også lite å skryte av. Nå koster en svensk hundrelapp 107 norske kroner, mens en dansk hundrelapp koster 149 kroner.

Oljeprisen har falt under 40 dollar fatet i natt, men er i 11-tiden opp 1,25 prosent til 40,65 dollar.