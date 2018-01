2017 ble et langt dårligere år for salg av bolig, enn rekordåret 2016. I dag presenteres boligstatistikken fra Boligprodusentene.

Administrerende direktør i Boligprodusentene Per Jæger. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Salget av boliger i 2017 gikk ned 22 prosent sammenlignet med 2016, og endte på 27 755 boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Det er første gang siden 2014 at man ser en nedgang på årsbasis.

Bra år for igangsetting

Til tross for noe nedgang, ble 2017 et bra år for igangsetting av nye boliger, mener Jæger.

– 2017 ble et godt år for igangsetting av nye boliger. Våre tall viser at det ble igangsatt 30 719 boliger i 2017, noe som er en liten nedgang på 2prosent fra 2016, sier Jæger.

På månedsbasis har salget i boliger falt ni måneder på rad. I desember i fjor ble det solgt 14 prosent færre boliger enn samme måned året før, viser statistikken. Igangsettingen av nye boliger falt fire prosent.

Bekymret for boligsalget

– Vår bekymring er imidlertid nedgangen i salget. Vi er avhengig av at salget tar seg opp igjen for å møte boligbehovet fremover, sier Jæger.

Av typer boliger var det leiligheter som falt mest med en nedgang på 35 prosent fra året før. Salget av eneboliger gikk ned med 11 prosent mens salget av småhus økte med 6 prosent.

På igangsetting av boliger har ikke svingningene vært like store som på boligsalget. Igangsettingen av leiligheter gikk ned med 5 prosent mens igangsettingen av småhus økte med 20 prosent. Eneboliger falt elleve prosent.

Boligprodusenten OBOS bygde 1 779 boliger i fjor og ble dermed landets største boligbygger. Tett etterfulgt av Mesterhus og Systemhus som bygde henholdsvis 1 156 og 1 121 nye boliger.