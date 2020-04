Blinde, svaksynte og eldre sliter med å bruke Smittestopp-appen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ett døgn etter lanseringen har over én million nordmenn lastet ned appen Smittestopp, som skal bidra til å dempe spredningen av koronaviruset i Norge.

Statsminister Erna Solberg ber så mange som mulig kan laste ned appen, fordi dette vil gi norske myndigheter et bedre grunnlag for å vurdere hvilke koronatiltak som virker.

– Vi trenger data om virkelige folks bevegelser. Det er for at den skal bli treffsikker, sier Solberg.

– Noen har gitt opp

Nå advarer Blindeforbundet om at blinde og svaksynte brukere sliter med å bruke appen, fordi den ikke fyller kravene til universell utforming.

Forbundsleder Terje Andre Olsen sier forbundet har blitt kontaktet av medlemmer som sliter med logge seg på appen, fordi den ikke har støtte fort talefunksjon. Dette skaper særlig problemer når man skal taste inn innloggingskoden.

– Det er trist at det ikke er tatt hensyn tidlig nok. Skal det funke med universell utforming, så må man ta det fra starten av, sier forbundsleder Terje André Olsen i Blindeforbundet. Foto: Blindeforbundet / Presse

– Det er én funksjon som skal fungere, det er pålogging. Nå må folk be om hjelp fra barn og barnebarn til pålogging.

Olsen mener dette er trist, fordi blinde og svaksynte også har lyst til å bidra i den digitale dugnaden mot koronaviruset.

– Enkelte har vært iherdige, og prøvd sju eller åtte ganger, før de har fått det til. Noen har gitt opp, og må vente til de får besøk, sier Olsen.

Dette er universell utforming Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK Ekspandér faktaboks I 2013 kom loven om at alle norske nettsider og IKT-systemer som er fornyet etter 1. juli 2014 skal følge minstekravene i den internasjonale WCAG 2.0-protokollen.

Diskriminerings- og tilgjengelegheitsloven stiller krav om universell utforming til offentlige og private virksomheter.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har iverksatt tilsyn fra 2015 for å sikre at lovkravet blir fulgt opp. Kilder: Difi, lovdata.no

«Strømforbruk som middels stor elbil»

Etter lansering torsdag, var det så stor pågang at mange fikk problemer med å laste ned og aktivere appen.

Disse problemene skal langt på vei være løst. Samtidig melder flere brukere at appen har et voldsomt strømforbruk.

Flere brukere melder om at Smittestopp-appen bruker mye strøm. Problemet skal være størst på Android-telefoner. Foto: Helge Carlsen / NRK

Én bruker skriver i Google Play at appen har «et strømforbruk på linje med en middels stor elbil». Ifølge Digi.no kan årsaken være at appen konstant ber om posisjonen til enheten.

Helseminister Bent Høie sier at dette er noe utviklerne jobber med å rette opp.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at appen trekker mye strøm. Det er noe FHI jobber med, for å se hva som er årsaken, og om det kan gjøres mulige forbedringer.

Skylder på tidspress

Appen er utviklet av norske SIMULA, på oppdrag for Folkehelseinstituttet (FHI).

Gun Peggy Strømstad Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering, sier FHI legger seg flat for kritikken om manglende universell utforming.

– Vi legger oss flate og ser at det er uheldig. Vi begynner allerede på mandag med å se på listen over ting vi ønsker å få inn i neste versjon. Da står dette veldig, veldig høyt.

Helseminister Bent Høie sier man har fått tilbakemeldinger om at Smittestopp-appen bruker mye strøm. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Knudsen sier grunnen til at dette ikke var med i den første versjonen, er tidspress.

– Denne appen er laget veldig, veldig enkelt, med lite funksjonalitet. Det er sikkert en dårlig begrunnelse, men det er den begrunnelsen vi har, sier Knudsen.

Høie: Få hjelp, men pass på avstanden

Olsen i Blindeforbundet mener FHI allerede fra starten av burde gitt beskjed om at appen skulle ha vært utviklet i tråd med reglene for universell utforming.

– Det skjer gang på gang, at man begynner på en ting, og tar universell utforming etterpå. Det er en dyr måte å gjøre det på.

NRK har også vært i kontakt med Pensjonistforbundet, er bekymret for om en del eldre vil klare å bruke appen. Helseminister Bent Høie sier han forstår bekymringen.

– Derfor jobber FHI med å sikre at den blir mer tilgjengelig for ulike grupper i samfunnet som gjerne har behov for mer veiledning. Så er det også slik at man kan få hjelp, men da må man tenke på avstandsreglene og andre ting.