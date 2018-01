Ble statssekretær i regjering hun advarte mot

«En stemme på meg er en stemme mot Frp».

Det var tittelen på en artikkel daværende stortingskandidat Rebecca Borsch (V) skrev på venstre.no 30. august, knappe to uker før stortingsvalget i fjor høst.

Likevel er hun nå blitt statssekretær i en regjering som hun i valgkampen brukte harde ord mot.

Borsch ble onsdag utnevnt til statssekretær for forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Knivet om alle stemmene

Overfor NRK avviser Borsch at det er et paradoks at hun nå er en del av regjeringsapparatet hun advarte mot.

– Nei det er overhodet ikke et paradoks. Jeg kjempet om den siste stortingsplassen mot en FrP-er, og det er selvfølgelig slik at vi knivet om alle stemmene som var der ute, sier hun.

I artikkelen gikk Borsch knallhardt ut mot integreringsminister Sylvi Listhaug, og skrev at:

«Jeg tar sterkt avstand fra den splittende og uverdige retorikken til integreringsminister Sylvi Listhaug og ønsker å bidra til at hun mister statsrådsposten sin om to uker. Jo flere folk som stemmer Venstre, desto større er sjansene for å erstatte statsråder som sprer frykt og mistenksomhet med statsråder som opptrer samlende, ansvarlig og redelig.», skrev Borsch i artikkelen.

– Synes ikke folk skal føle seg lurt

– Dette er noe som jeg på det tidspunktet sto inne for, og det har jo vært tydelig at mange i Venstre var misfornøyd med det. Vi hadde en regjering med Høyre, KrF og Venstre som førstevalg, slik gikk det ikke. Så trakk KrF seg ut av samtlige forhandlinger etter valget. Da er det klart at man må se hvordan man kan få gjennomslag for politikken sin, sier hun.

– Tenker du at de som stemte på deg og Venstre i Buskerud kan føle seg lurt når de likevel fikk en regjering som du advarte mot?

– Jeg synes ikke folk skal føle seg lurt. Jeg hadde en stemme i de interne prosessene i Venstre. Jeg brukte den stemmen, og et flertall har valgt å gå for et regjeringssamarbeid, og da velger jeg naturligvis å slutte opp om det, sier Borsch.