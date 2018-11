Biler satt i brann i drabantby i Oslo

Politiet har sendt flere patruljer og etterforsker nå bilbrannene i Oslo. De rykket ut da de fikk melding om brann i forbindelse med en brakkerigg ved Rommen T-banestasjon i Oslo.

Fire kjøretøy brant

– Politiet får inn en melding 07.45 om at det er sett røyk og flammer i området. Da blir alle nødetater sendt til stedet. Det skal være i forbindelse med en brakkerigg oppe på Rommen dette her.

Politiet undersøker nå eierforholdet rundt bilene som sto oppstilt ved brakkeriggen på Rommen i Oslo. Du trenger javascript for å se video. Politiet undersøker nå eierforholdet rundt bilene som sto oppstilt ved brakkeriggen på Rommen i Oslo.

Det viser seg at det er full fyr i fire kjøretøy, tre personbiler og en liten lastebil. Dette er avskiltede biler så vi jobber nå med å få undersøkt eierforholdet rundt disse bilene, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Christian Krohn Engeseth.

Snakker med vitner

Området der bilene brant er en parkeringsplass ved en brakkeby for bygningsarbeidere.

– Vi jobber nå på stedet med å innhente vitneopplysninger samt videoovervåkning fra området, sier operasjonsleder Krohn Engeseth til NRK.

Ramponerte biler

Det står også mange biler på en biloppsamlingsplass i området. Flere av bilene er tydelig ramponert og har knuste vinduer.

– Det er et titalls biler det er knuste ruter på. Vi har søkt i området med hund, men det søket er resultatløst så langt, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til NRK.

Innsatslederen sier at det heldigvis ikke ble noen spredning av brannene.

– Vi ser alvorlig på at biler blir satt i brann og at det er utført skadeverk på andre biler her, sier innsatsleder Thomas Broberg.

Steinkasting på Vestli

Det har vært flere episoder med påsatte bilbranner i Oslos østlige bydeler. For halvannet år siden var det flere runder med ungdomsbråk på Vestli.

I mai 2017 kastet ungdommer stein fra en gangbro på Vestli. Søppelkasser ble også satt fyr på.

En av steinene veide nærmere 15 kilo og traff nesten en vekterbil.

Den gang skrev NRK: «En vekter varslet politiet i 01-tiden om at han hadde blitt angrepet av ungdommer som kastet stein. Da politiet søkte i området ble også de kastet stein på. Det samme skjedde med brannvesenet som var på stedet for å slukke brann i søppelkasser. Da ble ingen pågrepet.»

Også i mars i år var det bilbranner flere steder på Oslos østkant. Politiet mente den gang også at bilbrannene på Holmlia, Sinsen og Romsås var påsatt.