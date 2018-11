BBC: Ektemannen til blasfemianklaget kvinne ber om asyl

Ifølge The Guardian sier Asia Bibis ektemann, Ashiq Masih, via en video innspilt lørdag at familien er i livsfare i Pakistan.

– Jeg ber statsministeren i Storbritannia hjelpe oss med å forlate Pakistan og gi oss asyl om hun kan, sier Masih.

Han kom med lignende henstillinger til USAs president Donald Trump og Canadas statsminister Justin Trudeau.

Familien vil flykte

Bibis mann og barn returnerte fra Storbritannia i midten av oktober og har siden frikjennelsen ventet på at hun skulle bli løslatt, slik at familien kunne forlate Pakistan sammen.

De har ikke sagt hvor de vil fly hen, men flere land, inkludert Frankrike og Spania, har allerede tilbudt asyl. Foreløpig står alt på vent, og familien bor på hemmelig sted og bytter tilholdssted hyppig.

FRIKJENT: Asia Bibi (t.v.) ble dømt til døden for åtte år siden. Nå er dommen satt til side av Pakistans høyesterett. Her fotografert sammen med sin støttespiller Salman Taseer som ble drept i 2011. Foto: HO / Afp

Får ikke dra

Asia Bibi ble dømt til døden i 2010 etter at hun ble anklaget for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed under en krangel med andre kvinner i 2009. Hun har sittet fengslet i ti år, fram til hun onsdag ble frikjent i høyesterett.

Til tross for at hun onsdag ble frikjent er ikke Bibi fri til å gjøre hva hun vil. Hun nektes å forlate landet etter at myndighetene i Islamabad inngikk en avtale med islamistiske grupper i kjølvannet av at frifinnelsen forårsaket voldsomme protester i det sterkt muslimske landet.

Demonstrasjonene ble avsluttet da avtalen ble gjort kjent fredag. Forsvareren hennes Saiful Malook forlot Pakistan lørdag, og forklarte at han fryktet for sin egen sikkerhet.

Pakistanske aktivister fra det islamske partiet Jamiat-e-Ittihad ul Ulema protesterer mot frikjennelsen av Asia Bibi i Karachi 3. november. Foto: Rizwan Tabassum / AFP

Avviser fare

Ektemannen Masih, kritiserer avtalen som er inngått, og sier myndighetene aldri burde ha gitt etter for press fra aksjonistene.

– Det er galt å skape presedens for at du kan presse domstolene, sier han i et intervju med Deutsche Welle. Han ber pakistanske myndigheter om å sørge for Bibis sikkerhet.

Informasjonsminister Fawad Chaudry i Pakistan har uttalt til BBC at sikkerheten rundt Bibi er styrket.

– Ja, vi har en situasjon og vi håndterer det, men jeg kan forsikre dere om at hennes liv ikke er i fare, sier han til programmet BBC Newshour.

– Brannslukking

Han beskriver avtalen som er gjort med demonstrantene som «brannslukking» for å avhjelpe situasjonen uten at det kommer til vold.

Dommen har vakt voldsomt raseri blant grupper som helst vil se Bibi henrettet. Skoler, butikker og veier ble holdt stengt på grunn av opptøyer som vedvarte i tre dager. Myndighetene plasserte ut politi og soldater for å beskytte offentlige bygninger.