– Tusen takk. Jeg er veldig rørt, sa Bastholm da det var klart at hun er MDGs nye partileder, en rolle partiet kun har hatt under en kort prøveordning på 1990-tallet.

I sin åpningstale til landsmøtet kom hun med en appell til Norges anslagsvis 170.000 oljearbeidere.

– Deres jobber er i verdensklasse. Dere har bidratt til enorme verdier som alle nordmenn har glede av. Nå trenger vi deres kunnskap og erfaring til å bygge opp de nye fornybare næringene som dette århundret krever av oss. Med deres hjelp kan Norge bli verdensledende på fornybar energiproduksjon og klimateknologi til havs.

I talen omtalte hun håndteringen av klima- og naturkrisen som «overskriften til dette århundret.»

Bastholm er kritisk til forslaget om skattefordel for oljebransjen, og oppfordret statsminister Erna Solberg til heller å gi oljenæringen en grønn omstillingspakke.

– Inviter partene i arbeidslivet til samtaler. Sett dere ned og se på hvordan vi kan løse den akutte krisen nå på en måte som forebygger den neste, sa Bastholm.

Hun kritiserte ikke bare den sittende regjeringen og statsministeren.

34-åringen, som av valgkomiteen er innstilt som partileder, kom også med en oppfordring til Ap-leder Jonas Gahr Støre, som hun mener har vært ute av stand til å vise lederskap i Moria-saken.

– Ap kan fortsatt bidra til flertall på Stortinget for å evakuere barn og barnefamilier fra Moria-leiren. Gjør vi det, vil Norge vise tydelig utad at vi forsvarer den humanistiske europeiske arven, også når det krever noe, sa hun i sin tale.

Ga Bastholm full støtte

Det digitale landsmøtet er det første av sitt slag etter at koronapandemien rammet Norge, og følges derfor nøye av hele det politiske Norge.

Bastholm og Arild Hermstad ønsket begge partiledervervet, men det var Bastholm som i februar ble innstilt av en enstemmig valgkomité. Hermstad ble da innstilt som nestleder.

I sin tale til landsmøtet ga 53-åringen sin fulle støtte til Bastholm.

VALGT TIL NESTLEDER: Arild Hermstad.

– Jeg tror det er riktig for partiet at vi samler oss om en leder. Jeg ser fram til å fortsette det glimrende samarbeidet med hun som jeg virkelig håper blir valgt til partileder på dette landsmøtet: vår egen super-Une, sa han.

Hermstad mener samferdselsminister Knut Arild Hareide fra KrF må sørge for at ny motorvei i Bærum blir droppet, og at byggingen av Fornebubanen starter.

– Det er nå nøyaktig fire måneder siden Hareide ble samferdselsminister. Da gjorde han det klart at verden står overfor en klimakrise og sa at «det blir min hovedoppgave». På tide å putte pengene der du har kjeften din, samferdselsminister, sa Hermstad.

Iversen valgt til nestleder

Før landsmøtet var Kriss Rokkan Iversen (42) innstilt som ny nestleder, etter at Lan Marie Berg tidligere denne uken trakk seg fra kampen om nestledervervet.

Iversen ble valgt til nestleder.

Hun fikk 165 stemmer i kamp mot Toine Sannes (51) fra Nordland, som 40 delegater valgte å stemme på.

Iversen er gruppeleder for MDG på fylkestinget i Troms og Finnmark, jobber som viserektor ved UiT, og er i tillegg gründer. Hun har også en doktorgrad i marine økosystemer.

Det er ellers knyttet spenning til debatten om hvordan MDG vil håndtere koronakrisen.

Bastholm og Hermstad vil innføre en midlertidig koronaskatt på 5 prosent på inntekter over 700.000 kroner, for å unngå at oljefondet tar hele støyten i krisen. Dersom forslaget vedtas av landsmøtet, vil Hermstad deretter fremme det i Stortinget.