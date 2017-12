Avviser at EU-vedtak kan ramme kebaben

Anerkjente europeiske aviser som Guardian, Independent og Bild har alle de siste dagene skrevet at en av Europas mest kjente matretter kan forsvinne.

Grunnen er at EU-parlamentet i neste uke skal stemme over et forslag om å tillate å tilsette fosfater i kebab-kjøtt.

Kebabprodusenter ønsker å bruke fosfater som et tilsetningsmiddel i kebabkjøttet for å binde vannet i kjøttet, for å holde det fuktig mens det snurrer rundt på spydet.

I dag er det forbudt å tilsette fosfat i kjøttprodukter i EU, men det finnes noen unntak.

Helsekomiteen i EU-parlamentet sa i forrige uke nei til et forlag om å tillate fosfatbruk fordi de frykter at fosfatene øker faren for hjertesykdommer. I løpet av neste uke skal hele EU-parlamentet stemme over forslaget:

Avviser at det dreier seg om forbud

Både EU-parlamentet og det norske Mattilsynet understreker at det ikke dreier seg om noe forbud, men om eventuelt å ikke å tillate noe som i dag er forbudt.

– Per i dag er det ikke tillatt med fosfat i kebab. Det ble imidlertid vedtatt et utkast til forordning på et møte i september. Forslaget innebar godkjenning av fosfat i dypfrosne kjøttspyd til restauranter og gatekjøkken, sier seniorrådgiver i Mattilsynet ved seksjon fremmedstoffer og EØS, Cecilie Svenning, til NRK.

Også EU-parlamentet understreker på sine danske nettsider at det ikke handler om å forby noe, men om å la være å tillate noe som i dag er forbudt.

Mattilsynet sier det samme til NRK, at fosfat først vil bli brukt i Norge dersom EU-parlamentet vedtar det.

– Forslaget er på høring, før det eventuelt endelig vedtas i parlamentet. Hvis det vedtas vil eventuelle produsenter i Norge som lager slike spyd også få bruke fosfat., sier Svenning i Mattilsynet.

Det er viktig å holde kjøttet saftig før det blir skåret av rullen, men produsentene bruker i dag andre midler. Foto: Michael Probst / AP

Sterke reaksjoner

Kebabprodusenter over store deler av Europa har imidlertid tolket EU-vedtaket som et angrep på selve kebaben.

I Tyskland, der det finnes 16.000 kebabsjapper, har trusselen om et fosfatforbud ført til sterke reaksjoner.

– Hvis EU-parlamentet får det som de vil, vil dette ble en dødsdom for hele döner kebab-industrien i EU, sier Kenan Koyuncu fra Den tyske sammenslutningen av döner kebab produsenter til Bild.

Ifølge Frankfurter Rundschau er det 16.000 kebabsjapper i Tyskland som serverer rundt tre millioner kebaber hver dag, mens Guardian skriver at det i Storbritannia er 20.000 steder som selger 1,3 millioner per dag.

Til sammen arbeider rundt 200.000 mennesker i kebabbransjen rundt om i Europa, skriver Guardian.

Renate Sommer, som sitter i EU-parlamentet for tyske CDU skriver på sin Facebook-side at «et forbud mot fosfat-tilsetning vil ble slutten for döner-produksjon og vil føre til tap av tusenvis av jobber».

Forbundskansler Angela Merkel skjærer kjøtt i Verdens kebabhovedstad, Berlin, under en tilstelning i 2009. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Bruker andre tilsetningsmidler

Den norske næringsmiddelprodusenten Kuraas AS produserer i dag kebabkjøtt på bestilling fra Faraj Asmaro, også kjent som «Kebab-kongen».

Asmaro, som har solgt kebab i Norge siden 1983, sier til NRK at det ikke er fosfat i kebabene hans.

Det bekrefter daglig leder i Kuraas AS, Reidar Kuraas, overfor NRK.

– Du har muligheten til å bruke andre tilsetningsstoffer i stedet for fosfat, sier Kuraas til NRK.

Sanli Urfa i det sørøstlige Tyrkia er blant tyrkere regnet som kebabens hjemsted. Men det er den vanlige kebaben, og ikke den i pitabrød. Foto: Kristian Elster / NRK

Tysk – ikke tyrkisk

Kebaben, slik vi kjenner den i Norge er en relativt moderne rett som ble utviklet i Tyskland på 1970-tallet.

Tyrkisk-fødte Kadir Nurman flyttet til Berlin i 1960 og så at det moderne menneske i en travel verden hadde behov for mat som kunne spises mens man var «på farten».

Nurman kom på tanken å putte tyrkisk grillet kjøtt inn i et brød og dermed var «döner kebab», eller «kebab i pita», oppfunnet.

16.000 «kebabsjapper»

Siden Nurman åpnet salgsboden i 1972, har kebabindustrien hatt en eksplosiv vekst, både i Tyskland og ellers i Europa.

Bare i Berlin er det i dag 1000 «kebabsjapper», mens det tilsvarende tallet for hele Tyskland er 16.000.

250 selskaper lever av å levere til kebabproduksjonen, og daglig blir rundt 600 tonn kjøtt satt på spidd bare i Tyskland.

Industrien omsetter for rundt 3,5 milliarder euro – rundt 28 milliarder norske kroner – i året.