Arild Knutsen ble etterlatt i kott etter overdose

Arild Knutsen, kjent som rusmisbrukernes talsperson og leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk, forteller nå at han i vinter var svært nær døden da han ble etterlatt hjemme i et kott.

– Det var en som satt en kombisprøyte med amfetamin og heroin, og mer husker jeg ikke før jeg våknet opp her, inne i denne boden, sier Arild Knutsen.

Norge blant de verste i Europa

Han ble forlatt av de andre, som hverken hjalp ham eller ringte etter hjelp da det stod om livet. Knutsen overlevde, men flere enn 250 omkommer av overdose i Norge hvert år. Vi har de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

Det er farlig å sette en sprøyte alene, og sprøyterommet i Oslo er et tiltak som skal bidra til at færre gjør det.

I 2015 og 2016 er det satt 68.363 injeksjoner her og 627 har endt med overdose – med overlevelse. Velferdsetaten har telt og analysert dette for å forstå bedre hvordan en kan få dette tallet ned.

Mari Kjølberg, institusjonssjef ved Prinsen mottakssenter. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Det viktigste funnet er at det er blandingsforbruk som er den hyppigste årsaken til overdose på sprøyterommet, sier Mari Kjølberg, institusjonssjef ved Prinsen mottakssenter.

– Skrekkelig å lide

Det var nettopp en blandingsdose Knutsen fikk. Han sprakk julaften 2013 etter å ha vært nykter i 17 år.

– Man er forvirret og utslått og husker ingenting, og det tar veldig lang tid å komme seg tilbake igjen. Og dessuten er det helt skrekkelig å lide av en tilstand som en er i ferd med å dø av, sier Knutsen.

Han forteller at han nå har vært uten sprøyter i to måneder, og 15 dager uten cannabis.

– Jeg er mer våken, husker mer og har så fint dynamisk følelsesliv. Jeg har kontakt med gode venner igjen og har fått tilbake troen på livet, sier Knutsen.

MOTGIFT: Arild Knutsen viser frem nesespray mot heroin. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Du ble etterlatt da du fikk en overdose. Hva burde de ha gjort?

– De burde har ringt en ambulanse eller skaffet meg motgift, men nå er det jo slik at ingen tør å ringe en ambulanse fordi en ikke er forsikre tom at det blir kriminalisert, sier Knutsen.

På sprøyterommet har de ikke hatt en eneste overdose med dødsfall.

Mest overdoser blant de yngste

– Alltid når det skjer en overdose på sprøyterommet så får personen førstehjelp, og vi ringer en ambulanse og helsepersonalet gir motgift. Det vi har begynt å gjøre i tillegg, etter dette, er en samtale med personen hvor vi går gjennom et kartleggingsskjema for å forebygge neste overdose, sier institusjonssjef Kjølberg.

Tallene viser også at det er de yngste, mellom 18 og 29 år, som har størst hyppighet av overdose per injeksjon, med to prosent. Av alle injeksjoner er overdoseandelen rett under en prosent.

En av misbrukerne ved sprøyterommet forteller NRK at han satt overdose men blitt reddet med motgift 36 ganger.

– Det er det største du kan gjøre i i livet. Få lov til å gi liv til andre mennesker og på en så enkel måte, sier Knutsen.