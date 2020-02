Åpner for at folk i politi og forsvar må jobbe lenger

Mange i forsvaret og politiet kan gå av når de er 57 år, hvis de da har jobbet i minst 28 år. SV og Rødt åpner nå for å se på om det er grunnlag for disse ordningene, når andre arbeidstakere må regne med å jobbe til de er over 70 år.

Folk i politiet og forsvaret kan gå av som 57-åringer. Mener du det skal bestå?

– Jeg opplever ikke at fagbevegelsen sier nei til å forhandle om disse tingene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Men da må en sørge for at de som må gå av tidlig, der det skal være særaldersgrenser, at det der er et rettferdig pensjonsnivå, fortsetter SV-lederen.

Brøt forhandlingene

Onsdag brøt fagforeningene forhandlingene med regjeringen om hvordan yrkesgrupper som pensjoneres tidlig skal kompenseres. Med de nye pensjonsreglene vil pensjonen falle brått når de fyller 67 år.

– Jeg er bekymret for at regjeringen kjører denne prosessen i grøften, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken mener særaldersgrupper som folk i politi, forsvar, brann og sykepleiere må kompenseres bedre, for få år med pensjonsopptjening.

Samtidig åpner han altså for at noen av de kanskje bør jobbe lenger.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil diskutere særaldersgrensene med fagforeningene. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Vi har lagt mer penger på bordet, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som nå varsler at neste steg er å se på hvilke særaldersgrenser det egentlig er grunnlag for å ha.

Hvor langt unna er denne prosessen?

– Det kommer vi til å starte med ganske raskt. Og det er for at i hvert fall de som har lyst til å jobbe lenger skal ha mulighet til å jobbe lenger, sier Røe Isaksen.

Også Rødt vil se på aldersgrensene

Rødt-leder Bjørnar Moxnes åpner også for at flere må jobbe lenger, men vil at fagforeningene skal ha siste ordet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og leder i SV, Audun Lysbakken, er begge villige til å diskutere særaldersgrensene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er bra at brann- og redningspersonell må gå av tidlig, fordi de må klatre inn av vinduer og bære folk ut av brennende hus og ha helse og styrke til det. Så en del av reglene er åpenbart fornuftige. Mens andre kan det være grunn til å se nærmere på. Men det må være en konkret vurdering yrke for yrke.

Så dere åpner for å se på grensene?

– Det er klart vi kan se på de. Så lenge fagbevegelsen har streikerett på endringene.