Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har satt 25 pasienter i karantene og to pasienter er isolert, opplyser medievakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus til NRK.

Det var VG som først meldte nyheten.

De to pasientene er spedbarn. Ingen av pasientene eller de andre ansatte i karantene har foreløpig fått påvist smitte.

De to som er smittet jobber som sykepleiere, og det er både sykepleiere og leger blant de 25 ansatte som er satt i karantene, opplyser Holth.

De to sykepleierne skal ikke ha bli smittet på jobb.

Sykehuset vil gjøre flere tester av ansatte og pasienter dersom det blir nødvendig.

Økt beredskap

Det er to avdelinger for nyfødtintensiv ved OUS, hvor nyfødte med helseutfordringer er under behandling.

Avdelingene behandler blant annet spedbarn som er kritisk syke eller født svært tidlig.

Avdelingen på Rikshospitalet har totalt 20 sengeplasser og ved omtrent 60 prosent av disse gis det intensivbehandling.

Avdelingen tar nå kun imot nye pasienter dersom det er strengt nødvendig.

Nyfødtintensiven på Ullevål har samtidig økt beredskapen for å kunne ta imot nye pasienter.

Rikshospitalet har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av koronavirus. Nå er to ansatte ved nyfødtintensiven smittet. Foto: Lise Åserud

Smittenedgang i Oslo

Søndag er det registrert 37 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 15 færre enn dagen før. Lørdag meldte Aftenposten at smitten i hovedstaden flater ut.

På landsbasis er det blitt registrert 82 bekreftede smittetilfeller det siste døgnet. Totalt er 13.626 bekreftet smittet her i landet, og 270 smittede er døde.

Lørdag ble det kjent at det var registrert smitte ved Drammen sykehus, men sykehuset sier de har kontroll på situasjonen