Mann forskanset seg i Asker: Fant brannbombe i leiligheten

NRK får opplyst fra flere uavhengige kilder at mannen har bånd til den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Natt til torsdag stakk mannen av fra Utrykningspolitiet (UP). Etter en biljakt fra Drammen til Billingstad i Asker, forskanset han seg i en leilighet og truet med å skyte om noen kom inn.

Etter en mange timer lang politiaksjon kom mannen ut. Inne i leiligheten fant politiet noe som beskrives som en brannbombe, ifølge fengslingskjennelsen fra Asker og Bærum tingrett.

– Ingen kobling

Etter det NRK forstår er ikke mannen medlem av den høyreekstreme organisasjonen, men han skal ha vært aktiv med å dele ut propaganda for dem. Haakon Forwald, som leder organisasjonen i Norge, har ikke svart på flere henvendelser fra NRK.

Den pågrepne mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sier til NRK at han avkrefter enhver kobling mellom hendelsen på torsdag og nazistisk aktivitet. Utover dette har han ingen kommentar til saken.

I Sverige har det svenske sikkerhetspolitiet koblet personer i Den nordiske motstandsbevegelsen til tre ulike bombeattentater i Göteborg. Organisasjonen avviser selv at de de bruker voldsmetoder, men utelukker det ikke i fremtiden.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere uttalt til NRK at de frykter at noen i Norge kan la seg inspirere til lignende aksjoner.

– Det er aldri ønskelig at personer med en voldelig ideologi har våpen, har PST-sjef Benedicte Bjørnland tidligere uttalt til NRK.

Kobler ikke brannbombe til bruk andre steder

Politioverbetjent Steinar Slotte, som leder voldsavsnittet i Asker og Bærum politidistrikt, sier at politiet ikke kobler brannbomben til en planlagt aksjon.

– Det var snakk om et glass med bensin og filler som lunte, som han planla å kaste mot politiet hvis de kom inn. Vi kobler det ikke til bruk andre steder, sier Slotte til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kjent med brannbomben.

– PST er kjent med saken, men ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer nå, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker, og samtykket selv til fengslingen. Tingrettens dommer skriver:

«Etter rettens vurdering er det en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede på nytt vil begå lignende forhold som det han er siktet for, dersom han løslates. Retten har ved vurderingen lagt særlig vekt på at siktede er straffet en rekke ganger tidligere, gjentatte ganger for brudd på våpenloven og for ruslovbrudd. Han er også tidligere dømt for trusler, vold og ran. Siktede synes nå å være inne i en fase der han har altfor liten evne til å avstå fra å begå til dels svært alvorlig kriminalitet.»