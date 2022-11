Alvorlig voldshendelse i Stavanger

Politiet er på stedet med store ressurser i forbindelse med en alvorlig voldshendelse, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

– Det pågår politiarbeid på stedet. Kriminalteknikere er kalt ut. Det vil komme en pressemelding når politiet har bedre oversikt i saken, skriver operasjonssentralen.

NRK har vært i kontakt med jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt, som heller ikke vil si noe om hendelsen før det kommer en pressemelding.

Et vitne NRK har snakket med forteller om et høyt skrik like før politiet kom til stedet.

Åstedet er ikke langt fra Eiganes kirkegård, der politiet nå søker med hunder mellom gravstøttene.

Ved 19.15-tiden gikk kriminalteknikere iført hvite beskyttelsesdrakter inn i en bolig. En rekke naboer blir også avhørt av uniformert politi på stedet.

En ambulanse og legebil står også parkert i nærheten.