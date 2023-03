Klokken 11:13 startet politiet å fjerne lenker rundt Fosen-aksjonister utenfor inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet i Oslo.

Like etter starter politiet å bære bort demonstranter.

Aksjonistene joiker og roper slagord som ble brukt under Alta-aksjonen. Flere demonstranter og tilskuere er på plass mens politiet fjerner aksjonistene.

JOIKER: Fosen-aksjonistene joiker og roper slagord utenfor statens departementer torsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. JOIKER: Fosen-aksjonistene joiker og roper slagord utenfor statens departementer torsdag morgen.

Fjernet aksjonister ved Finansdepartementet

Under en time tidligere fjernet politiet aksjonister ved Finansdepartementet.

– Nå er aksjonistene på vei inn i sentralarresten for bøtelegging og anmeldelse. Det kan svi godt, det er ganske høye bøtesatser, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad til NRK.

VITNER BÆRINGEN: Fortvilte aksjonister med knyttede never ser på at andre bæres vekk. Foto: Bethel Britto / NRK

Etter at politiet fjernet aksjonistene ved Finansdepartementet torsdag morgen, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad at de vil fortsette å aksjonere ved de andre departementene.

– Nå bruker vi ressursene som nødvendig. Vi gjør oss ferdige, og så drar vi til neste sted og iverksetter de tiltakene som vi finner nødvendige, sier Barstad.

POLITI: Aktivister bæres bort av politiet torsdag. De vil bli bøtelagt, sier politiet. Foto: Alf Simensen / NTB

FLYTTES: Aksjonister fjernes av politiet, dersom de ikke flytter seg frivillig. Foto: Bethel Britto / NRK

Aksjonerer ved flere innganger

Torsdag har Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bedt politiet om bistand til å fjerne demonstranter fra Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Like før klokken 7 hadde flere aksjonister satt seg ned foran inngangen. Demonstranter klatret også opp utenfor Olje- og energidepartementet og hengte opp en banner.

I en uke har aksjonister demonstrert foran flere departementer. De har sagt de vil aksjonere helt fram til vindmøllene på Fosen blir fjernet.

PLAKAT: Demonstranter fra Greenpeace har hengt opp denne ved olje- og energidepartement. Foto: Alf Simensen / NTB

DSS begjærte demonstrantene utenfor kulturdepartementet i Grubbegata fjernet.

– Vi har bedt politiet om å fjerne demonstrantene ved fire departementer, sier pressevakt Espen Evensen til NRK.

Han sier videre at DSS så langt det er mulig har lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap.

– Men demonstrasjonene kan ikke gå på bekostning av arbeidet og sikkerheten ved departementene.

De ansatte i kultur har også blitt varslet på SMS fra DSS om fjerning.

DEMONSTRERER: Aksjonister har torsdag satt seg foran inngangen til blant annet Olje- og energidepartementet. Foto: Alf Simensen / NTB

Politiet: Bedt om å flytte seg

innsatsleder i politiet Tore Barstad sier at alle demonstrantene har blitt bedt om å fjerne seg fra inngangene frivillig. Men at politiet opplever en del passiv motstand.

– Det er straffbart å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Det som gjør dette utfordrende er i hvor stor grad en demonstrant bidrar.

Han sier departementene har en viktig funksjon.

– Departement har ansvaret for hele Norges land og har et behov for vanlig drift, og det bistår politiet med.

Verre og verre for staten

AKTIVIST: Artist Ella Marie Hætta Isaksen sier de vil gjøre det verre og verre for staten, helt til rettferdigheten seirer i saken. Foto: Bethel Britto / NRK

Utenfor garasjeporten til Olje- og energidepartementet har aksjonistene satt opp en lavvo og det er nærmere 20 aksjonister. Demonstrantene er fra ulike organisasjoner, blant annet Natur og Ungdom. Demonstrantene roper «La fjellene leve».

En av demonstrantene er den verdenskjente aktivisten Greta Thunberg.

Talsperson for demonstrantene, Ella Marie Hætta Isaksen, sier at de vil sperre inngangene til flere departementer torsdag, og gjøre det verre og verre for staten.

Hætta Isaksen sier også at de nå får hjelp av Greenpeace.

VERDENSKJENT: Greta Thunberg er blant aksjonistene i Fosen-saken. Hun mener det er viktig å stå opp for menneskerettigheter. Foto: Alf Simensen / NTB

Sametingspresident: – Det gjør sterkt inntrykk

Også aksjonist og artist Emil Karlsen sier de akter å sitte utenfor inngangene.

– Det gjenstår å se hvordan de skal håndtere oss. Vi er mange her som er innstilt på å sitte her til vi blir båret bort.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier det er sterkt å se alle demonstrantene torsdag.

– Jeg er utrolig rørt over ungdommene. Det har gjort sterkt inntrykk. Jeg tror de føler at de må gjøre noe. Det kommer til uttrykk på denne måten.

Hun skal møte olje- og energiminister Terje Aasland i dag. Hun er forsiktig optimist.

– Jeg går til alle møter med håp og tro på å komme videre. Men det er en krevende sak. Vi har mye å jobbe med, og det tror jeg hele landet har blitt klar over denne uka.

Demonstrasjoner pågår for fullt torsdag, som hele den siste uken. De nekter å gi seg før vindmøllene på Fosen blir fjernet. Foto: Bethel Britto / NRK

Bryter med urfolksrettigheter

Høyesterett har slått fast at vindmøllene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter. Det var i oktober 2021 at den avsa sin dom.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at staten er innstilt på å løse konflikten, men at det fortsatt kan ta ett år før et forslag til tiltak foreligger. Han mener vindmøllene er gyldige nå.

Jusprofessor Øyvind Ravna mener statsråd Aasland er ute på viddene juridisk.

– Statsråd Aasland tar feil, sier han til NRK.

Fosen-aksjonistene nekter å møte Aasland – de vil kun snakke med statsministeren.

Få en innføring i Fosen-saken her.