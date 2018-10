OPTIMIST: Sjefstrateg Petter Hermanrud i Sparebank1 Markets tror børsfallet snart er over for denne gang. Foto: Ida Marie Stokkelien / NRK

Uroen på Oslo Børs fortsetter med full tyngde i dag. Klokka 14.15 var hovedindeksen ned med 1,65 prosent etter at det falt kraftig også i går.

Den siste måneden er nedgangen på rundt åtte prosent, men det skremmer ikke sjefstrategen i Sparebank1 Markets:

– Nå er korreksjonen snart over, sier Petter Hermanrud til NRK

Hermanrud begrunner dette med at nedgangen har vart i 14 handledager, noe som er en ganske vanlig lengde på en korreksjon.

Nervøsiteten har tatt overhånd

Den erfarne børsanalytikeren mener nervøsiteten har tatt overhånd i aksjemarkedet.

– Folk er blitt mer oppmerksomme på farene, men børsfallet nå er ikke styrt av faktiske nyheter, sier Hermanrud.

Sjefstrategen tror vi er nær bunnen nå, og han spår en ny topp i løpet av våren der Oslo Børs' hovedindeks passerer 950 poeng.

Nordnet, som har mange småsparere blant sine kunder, ber folk sitte stille under turbulensen. I dag er det mer handel enn vanlig, og flere som selger enn kjøper.

– Mange småaksjonærer hadde nok glemt at det er risiko i aksjemarkedet, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem.

Normale svingninger

GIR RÅD: Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet mener småsparerne bør sitte stille og ikke gripes av panikk under børsuroen. Foto: Nordnet

– Den nye normalen er svingninger i markedet, og det må du tåle hvis du er langsiktig i aksjer, sier Sættem.

Han mener årsakene til dagens børsuro er de samme som vi har sett de siste dagene:

Frykt for at handelskrigen skal trappes opp.

Budsjettkaos i Italia

Økt spenning i Midt-Østen på grunn av Khasoggi-saken.

Økt rente i USA

I førhandelen på New York-børsen faller kursene ytterligere 1,69 prosent. Det betyr at mange investorer venter at børsen skal falle videre når den åpner klokka 15.30 norsk tid.

Dermed ser det ut til at børsuroen vil fortsette utover ettermiddagen.