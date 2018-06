Advarer mot helseapper: Amalie (23) loggførte kalorier i tyggis

Det lanseres stadig flere trenings- og kostholdsapper til smarttelefon, som skal motivere brukere til å spise sunt og være i fysisk aktivitet.

En studie gjort av doktorgradstipendiat Qing Wang ved NMBU viser at denne typen apper kan bidra til økt bevissthet rundt kosthold og fysisk aktivitet.

– De gjorde det enklere å opprettholde et sunt kosthold og trene mer, konkluderer Wang.

Samtidig mener fagpersoner at dette fokuset ikke er utelukkende positivt for alle brukere.

Dette gjelder spesielt helseapper som lar brukere registrere kaloriinntak og energiforbruk.

– Et regnestykkehelvete

Ekspert på spiseforstyrrelser, Finn Skårderud, sier at det detaljerte fokuset på tall i appene, som allerede er et fremtredende trekk hos mange personer som lider av spiseforstyrrelser, gir grunn til bekymring.

– Vi kaller det gjerne regnestykkehelvete. Man blir hekta på det overfladiske, som er mye av spiseforstyrrelsens smerte.

Ekspert på spiseforstyrrelser, Finn Skårderud, er skeptisk til at mange av helseappene fremstår som sosiale nettverk der man kan dele resultater med andre brukere. – Da lager man et kollektivt regnestykke i stedet for et individuelt. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Skårderud er en av grunnleggerne bak Villa Sult, et institutt som tilbyr psykoterapi for personer som lider av spiseforstyrrelser. Han har selv vært med på å slette apper fra telefoner til flere av brukerne ved instituttet.

– Vi har debatter med dem om det blir et middel som de føler gir dem kontroll og oversikt, eller et nytt avhengighetsskapende middel som øker stresset.

Skårderud understreker at mange av appene gir et svakt faglig grunnlag for å vurdere individuelle helsetilstander.

– Den største feilen er at man forveksler tall med selve livet. Livet er langt mer sammensatt enn energitall i en firkantet app.

Loggførte kaloriene i tyggis

I flere år slet Amalie Lee (23) fra Stavanger med spiseforstyrrelser. Da hun var inne i sin vanskeligste periode, veide hun hver eneste matbit hun spiste – med god hjelp fra trenings- og kostholdsappene.

Det var i 2012 at Amalie Lee fra Stavanger utviklet en spiseforstyrrelse. – En spiseforstyrrelse handler om kontroll, og på den måten er kaloritellingsapper et perfekt redskap for å opprettholde denne kontrollen. Foto: Privat

– Jeg brukte kaloritellingsapper fanatisk under min spiseforstyrrelse. På mitt verste ville jeg til og med veie tyggis og loggføre kaloriene.

Selv om appene ikke forårsaket spiseforstyrrelsen, ble de et redskap til å forsterke den kontrollen hun ønsket å ha over hva hun spiste og hvor mye hun trente.

Motiverer andre gjennom Instagram

I dag er Stavanger-jenta frisk, og gjennom Instagram-profilen hennes har hun delt bilder av sin egen fremgang med sine 105.000 følgere. Målet er å vise at det ikke er nødvendig å detaljkontrollere alt man spiser for å ha et godt forhold til egen kropp.

Lee forteller at majoriteten av de som har tatt kontakt med henne om sine spiseforstyrrelser, bruker apper for å telle kalorier.

– Problemet med appene er at de ivrigste brukerne ofte er de som aldri skulle brukt dem i utgangspunktet. Jeg mener at slike apper er helt unødvendige for folk flest, sier Lee, som også er kritisk til at appene blir normalisert og presentert som helsefremmende.

På sin Instagram-profil deler Amalie Lee bilder av motiverende sitater, av seg selv og av mat – både burgere og grønnsaker. Foto: Skjermdump, Instagram

– Absolutt en sammenheng

Kethe Engen, som tar doktorgrad på ungdom, kroppspress og spiseforstyrrelser ved Norges Idrettshøgskole, mener det er en klar sammenheng mellom det å bruke trenings- og kostholdsapper og det å ha et anstrengt forhold til trening, kropp og mat.

– For mange vil det å overvåke treningsøkter og matinntak forsterke og vedlikeholde et allerede anstrengt forhold til mat og trening.

– Skal man klare å oppnå varig livsstils- eller atferdsendring er det viktig at man finner glede og mening i det man gjør utover tall og resultater på en app, sier Kethe Engen, stipendiat ved Norges idrettshøgskole. Foto: Privat

Engen er også skeptisk til at mange av appene fungerer som sosiale nettverk der man publiserer og deler egen aktivitet med andre brukere.

Hun mener at det for enkelte kan skape et usunt grunnlag for sammenligning.

– Man kan føle et press om å stadig legge ut nye treningsøkter og at treningsøkten må være «bedre» og hardere enn de man sammenligner seg med. Det er viktig å kjenne etter om det oppleves som utelukkende motiverende eller kommer med et snev av prestasjonsangst eller reduserer gleden av å trene eller å være i fysisk aktivitet.

Vil forhindre usunn slanking

En av de populære trenings- og kostholdsappene blant norske bukere er MyFitnessPal. NRK har tatt kontakt med selskapet som står bak appen, Under Armour, som sier at de tar problematikken på alvor.

ILLUSTRASJON: På appen MyFitnessPal kan brukere registrere hva de spiser og hvor mye de trener i løpet av en dag. Appen viser det nøyaktige kaloriinnholdet i de ulike matvarene, og gir brukerne en anbefaling til hvor mye de bør spise for å nå sitt vektmål. Foto: Skjermdump, MyFitnessPal

«Vi har spesifikke mekanismer for å redusere appens tiltrekning til individer som forsøker å bruke den til å iverksette skadelige spisevaner. Brukere som gjennomfører deres daglige matinntak med for få kalorier vil bli oppmuntret til å revurdere målene sine», skriver selskapet i en epost til NRK.

De legger til at brukere som prøver å registrere et vektmål som vil føre til en BMI (body mass index) på under 18.5, som er regnet som undervektig, vil bli anbefalt å gå opp i vekt eller å holde den vekten de allerede har.