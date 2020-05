På 50-tallet var noe av det verste som kunne skje at en ugift kvinne ble gravid. Dermed var det mange engstelige unge kvinner som valgte og ikke ha sex. Så kom p-pillen.

– Plutselig fikk kvinner anledning til å ha en seksualitet. Det tror jeg har forandret verden på den måten at synet på seksualitet og synet på kvinners seksualitet er blitt et annet. Det er tillatt å ha et sexliv, sier Britt-Ingjerd Nesheim, pensjonert spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

To år etter at pillen ble lansert i USA kom den til Norge, men den ble ikke brukt som prevensjon før i 1967. Nesheim husker godt hvordan det var da p-pillen kom til Norge.

Britt-Ingjerd Nesheim husker da p-pillen ble tatt i bruk i Norge. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Det husker jeg fælt så godt, for i 1967 var jeg akkurat ferdig utdannet lege. Jeg har hatt hele min ungdomstid før p-pillen. Det ville vært en ulykke å bli gravid i studietiden. Jeg husker at vi pratet på skolen om at det var to stykker som var kjærester på Fagerborg. Hun ble gravid og da ble de utvist fra skolen, forteller Nesheim.

I dag er det rundt 20 prosent av fruktbare kvinner i Norge som benytter seg av p-pillen som prevensjon. Nesheim er en av mange som synes det er på tide at enkelte p-piller kan gis ut uten resept.

– Det synes jeg og det er det mange som har syntes lenge, også legemiddelmyndighetene, fortsetter Nesheim.

200 millioner kvinner mangler fortsatt prevensjon

Selv om det begynner å bli en stund siden p-pillen ble godkjent i USA og deretter tatt i bruk i Norge, finnes det fortsatt mange steder den ikke er godtatt.

En FN-rapport fra 2019 viste at det var 200 millioner kvinner verden rundt som ønsket å forhindre graviditet, men som fortsatt ikke fikk tilgang til prevensjonsmidler.

Tor-Hugne Olsen er daglig leder i Sex og Politikk, en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Tor-Hugne Olsen jobber for at flere skal få tilgang på prevensjon. Foto: Photographer: Frida Marie Grande / Photographer: Frida Marie Grande

– Det er forskjellige ting i de ulike landene som gjør at kvinner ikke har tilgang på prevensjon. I noen land er det tradisjonelle kjønnsstrukturer som gjør at man ikke har et ønske om å gi jenter og kvinner den muligheten det er å bruke prevensjon, sier Olsen.

Dersom behovet for moderne prevensjonsmetoder ble dekket, kunne anslagsvis 53 millioner uønskede svangerskap vært unngått, om lag 90 000 kvinnelige liv blitt reddet og 590 000 dødsfall blant nyfødte vært avverget, ifølge Norad.

– Det gir ikke bare kvinner frihet til å ha et fritt sexliv, det gir også færre fødsler. I utviklingsland er det veldig mange som dør i forbindelse med graviditet og fødsel. Antallet kvinner som dør i barsel er redusert, men det er fortsatt en lang vei å gå, sier Olsen.