– Det har vært en lang og tornefull vei for å få lov til å fremme dette søksmålet, sa advokat Steinar Mageli, som representerer Forbrukerrådet, i sin innledning i retten i formiddag.

Forbrukerrådet krever på vegne av 180.000 fondskunder tilbakebetalt 690 millioner kroner i gebyrer. Påstanden er at DNB i tre aksjefond tok seg betalt for såkalt «aktiv»forvaltning, mens banken i praksis leverte tilnærmet «passiv» forvaltning (også kalt indeksnær forvaltning).

GRUNDIG: Advokat Steinar Mageli, som representerer Forbrukerrådet, informerte retten om at hans side vil framlegge rundt 7.000 sider dokumentasjon. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Aktivt forvaltede fond har gjerne fem-seks ganger høyere årlige gebyrer enn passivt forvaltede fond. Det er denne forskjellen i gebyrer Forbrukerrådet vil ha tilbakebetalt på vegne av kundene.

Søksmålet støtter seg blant annet på den skarpe kritikken DNB fikk av Finanstilsynet våren 2015. Der stod det blant annet:

Fondet er forvaltet indeksnært, men tilbudt og priset fra Foretaket som om det var et aktivt forvaltet fond. Foretaket har på denne måten tatt seg betalt for noe det ikke har levert. Finanstilsynet mars 2015

DNB har hele veien argumentert for at fondene var tilstrekkelig aktivt forvaltet. Videre at saken ikke burde kunne fremmes som gruppesøksmål. Banken mener kundene har hatt såpass forskjellig økonomisk utbytte avhengig av når de var investert i fondet at de ikke kan ses på som en homogen gruppe. Det synet nådde ikke frem, hverken i tingretten, lagmannsretten eller høyesterett.

Dermed ble gigantsøksmålet et faktum.

Anklager om gebyrjuks

Det grunnleggende spørsmålet retten skal ta stilling til, er hvorvidt aksjefondene DNB Norge, DNB Norge (I) og DNB Avanse (I) ble tilstrekkelig aktivt forvaltet i perioden 2010-2014.

Aktiv forvaltning forklares enklest ved å starte med hva det ikke er, nemlig passiv forvaltning. Passiv forvaltning består av at forvalterne velger seg ut en aksjeindeks og så setter fondet sammen med nøyaktig de samme aksjene som indeksen består av. Derfor kalles passiv forvaltning også indeksforvaltning. Dette er en form for forvaltning som er enkel og billig, og gebyrene pleier å ligge på rundt 0,3 % av innskutt kapital per år.

Aktiv forvaltning går ut på at forvalterne forsøker å håndplukke aksjer som vil gjøre det bedre enn markedet - og dermed slå indeksen når det gjelder avkastning. Dette krever imidlertid mye mer arbeid fra forvalterne i form av selskapsanalyser, bedriftsbesøk, dialog med ledelse og så videre. Derfor har aktive fond langt høyere gebyrer enn passive fond. Ikke sjelden ligger gebyrene rundt 2 prosent av innskutt kapital per år. For at dette skal lønne seg for kundene må derfor forvalterne treffe så godt med sine valg at meravkastningen i forhold til indeks er høyere enn forskjellen i gebyrer.

Og her er vi ved kjernen av søksmålet. Forbrukerrådet mener DNB lovte aktiv forvaltning, men leverte tilnærmet passiv forvaltning. På finansslang kalles dette et «skapindeksfond» - et fond som later som det er aktivt men egentlig er (tilnærmet) passivt. Man tar høy pris for noe som egentlig burde være billig. Kundene betaler for en mulighet til ekstra avkastning det er minimale sjanser for at de kan få.

Forbrukerrådet og DNB er enige om at de aktuelle aksjefondene til en viss grad var aktivt forvaltet. Men hvor mye aktiv forvaltning lovte DNB kundene i prospektet? Og hvor mye aktiv forvaltning fikk kundene i praksis? Der stopper enigheten.

En usynlig grense

Det finnes ingen allment akseptert grense for hvor aktivt et fond må være for å kunne kalle seg aktivt forvaltet. Ulike finansteoretiske mål finnes, som «aktiv andel», «tracking error» og «R-kvadrat». Men selv ikke ekspertene er enige i hvilket mål som skal veie tyngst - ei heller hvor grensa går.

Forbrukerrådet argumenterer med at selv om grensa ikke kan bestemmes nøyaktig, var DNB åpenbart på feil side av grensa - fondene var altfor lite aktivt forvaltet. DNB mener på sin side at fondenes avkastning var såpass ulik indeksfondets avkastning at DNBs fond må ha vært aktivt forvaltet.

Både Forbrukerrådet og DNB vil føre ekspertvitner som støtter eget syn.

Tingretten har avsatt 3 uker til saken. Sjansen for at tapende part anker til lagmannsretten regnes som rimelig stor.