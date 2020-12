Nakstad svarte på spørsmål fra publikum mandag gjennom NRKs spørsmålstjeneste NRK svarer. Helsetoppen, som på mange måter har blitt hele Norges koronaekspert, er tydelig på at det blir en annerledes julefeiring i 2020.

Her er 15 av de mest stilte spørsmålene, med utfyllende svar fra Espen Nakstad.

UNG OG USIKKER PÅ OM DU SKAL REISE HJEM? Les hva disse studentene sier om jula 2020

Hva er samme husstand?

Hvor mange kan man være på julaften?

– Du kan invitere inntil 10 personer utover de som bor i husstanden to dager i julen, men du må kunne holde en meters avstand til de som ikke bor i samme husstand.

Vi har fått beskjed om at vi kan feire jul med de i samme husstand, men hvem er det egentlig som regnes som en person i samme husstand?

– Det enkleste er å oversette dette til de som har samme bostedsadresse. Hvis du har meldt flytting fordi du for eksempel studerer eller jobber i utlandet, så er du ikke lenger bostedsregistrert der du skal feire jul hvis det er et annet sted enn der du studerer eller jobber. Du kan være i karantene på stedet du skal feire jul, men da bør du være ekstra forsiktig og holde avstand til de andre som bor i huset fordi du er i karantene i 10 dager. Dersom du ankommer stedet du skal feire jul på minst 10 dager før jul, og da er ferdig med karantenen, så ansees man som en del av husstanden.

JUL MED KORONA: Det blir en annerledes jul i år for mange. Foto: Erlend Aas / NTB

Må også norske studenter og andre som bor i utlandet vise til en negativ koronatest før de kan reise hjem til jul?

– Dersom du er norsk statsborger, trenger du ikke å vise til en negativ test for å reise til Norge. Det gjelder kun for utenlandske statsborgere. Grunnen til det er at norske statsborgere kjenner reglene her godt. Det er noe annet hvis du ikke har vært i Norge før og ikke snakker språket. Men du må likevel i 10 dagers karantene - uansett om du er norsk eller utenlandsk statsborger. Du kan være i karantene hjemme der du skal bo i julen, men husk å holde avstand til de andre i husstanden.

Hvis jeg ikke får reist hjem til Norge før lille julaften. Kan jeg likevel reise hjem til jul?

– Du kan reise hjem og feire julaften med de som bor der, men du må ha en meters avstand til dem fordi du er i karantene i 10 dager. Du kan heller ikke dra på besøk og i juleselskap til noen andre i karantenetiden.

Hvor mange juleselskap?

Kan jeg få besøk hvis jeg er i karantene dersom jeg har testet negativt?

– Nei, det kan du ikke. Grunnen til det er fordi du fortsatt kan bli syk i løpet av 10 dager, selv om testen viser negativt dag nummer to eller tre. Fra viruset kommer inn på en slimhinne gjennom nesen, munnen eller øyet ditt, så tar det noen dager før viruset får kopiert seg opp i stort nok antall til at det begynner å spre seg i kroppen din og du blir smitteførende. For noen kan det ta et par dager, mens for andre kan det ta mange flere dager. Testen sier derfor ingen ting om du kan bli syk dagen etter du har tatt den.

Reiserådene sier at man skal unngå unødvendige fritidsreiser. Hvordan skal vi forholde oss til dette i forbindelse med reiser i julen?

– Statsminister Erna Solberg har sagt at det å reise hjem til jul er en nødvendig reise. Samtidig er dette noe den enkelte må vurdere litt selv. Ting du kan utsette, som for eksempel å møte noen venner eller dra på besøk, er ikke nødvendigvis en nødvendig reise. Men noen ganger er det veldig nødvendig å besøke far eller mor, eller en du ikke får sett på lenge, men hvis det er folk du møter ofte ellers, så det er kanskje ikke like nødvendig.

HJEM TIL JUL: Mange begynner å vurdere om de skal reise hjem til jul i år, eller droppe det for å forhindre smitte. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Det har blitt sagt at man kan ha selskaper med inntil ti gjester to ganger i løpet av julen. Gjelder dette med eller uten overnatting?

– Hvis gjestene overnatter, så blir de fort litt mer nærkontakter enn man hadde planlagt. Noen har store hus som gjør det er lettere å holde avstand, og så lenge man klarer å holde minimum en meters avstand, så er det mulig å gjøre. Men dersom man bor der hele jula, da blir det litt annerledes. Dersom man inviterer noen hjem på overnatting over lengre tid, så burde man i hvert fall være forsiktig med å invitere flere til selskap ellers i julen.

Vi vet jo at man kan invitere maks 10 personer hjem til seg to ganger i løpet av julen, men finnes det noen begrensning på hvor mange selskaper jeg kan være gjest i?

– Her må man tenke seg litt om selv. Hvis du har blitt invitert i ett eller to selskap med 10 gjester, så har man allerede vært i kontakt med ganske mange denne jula, og da burde man begrense hvor mange andre man er i kontakt med.

Er julekort trygt?

Datteren vår bor i USA og fikk påvist korona i november. Dersom hun nå tar en test som er negativ, må hun i karantene når hun kommer hjem til Norge i julen?

– Nei, dersom hun får dokumentasjon på en test som er negativ og som er tatt nylig, så kan hun reise til Norge uten å havne i innreisekarantene. Dersom du kan dokumentere et negativt testresultat innen seks måneder, så slipper du karantene ved innreise.

Er det trygt å sende julekort, eller kan dette være en måte å spre smitte på?

– Nei, jeg tror ikke det er noe fare for smitte ved å sende verken julekort, pakker eller andre ting med post.

JUL MED KORONA: Det blir en annerledes jul i år for mange. Foto: Erlend Aas / NTB

Bent Høie foreslår julebål som en annerledes måte å samles i julen. Har du noen forslag til hva man kan gjøre for å treffe andre?

– Jeg synes det er et godt forslag å tenke litt alternativt. Det er jo mange som reiser hjem til jul fordi de vil møte familie og venner som de ikke har sett på lenge, og da er det å gå en tur eller samles rundt bålet utendørs vesentlig bedre enn å møtes innendørs.

På en tidligere pressekonferanse ble det nevnt at man skal vurdere å gjøre endringer når det kommer til innreisekarantene og karantenehotell. Vet vi noe om når disse endringene eventuelt kommer?

– Det er små justeringer som justismyndighetene bestemmer, så det er ikke sikkert at det kommer noen store justeringer på dette feltet akkurat nå. Dersom du vet at du må på karantenehotell, anbefaler jeg å reise tidligere hvis det er mulig.

HELT TRYGT: Nakstad sier at det å sende julekort ikke utgjør smittefare. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kan en gruppe på åtte personer feire nyttårsaften sammen på en hytte over flere dager?

– Hvis du skal være sammen med flere over mange dager, burde du begrense kontakten med andre mennesker i ellers jula og ikke invitere flere på besøk. Det er fortsatt sånn at dere må kunne holde minst en meters avstand på hytta, så man må ta det med i vurderingen før en slik reise.

Hvordan skal vi forholde oss til små barn og enmetersregelen på julaften?

– I utgangspunktet er det samme regler for alle, men vi vet jo at det er litt vanskeligere med små barn. Trøsten er at de sjeldent blir syke og at de smitter ikke så lett til voksne og andre barn, men man må likevel vurdere risikoen rundt hvor tett barn og barnebarn skal være med for eksempel besteforeldre.

Hva er dine tips til en trygg jul?

– Ta julegavehandelen tidlig i år og unngå å handle lørdag formiddag når det er mange mennesker i butikkene. Prøv å spre deg så godt som mulig når det kommer til tidspunkter å handle. Pass på å ha lite kontakt med folk inn mot jula, for da er det mindre sannsynlighet for at du havner i karantene eller smitter andre i jula. Prøv å skape en hyggelig jul, selv om du kanskje ikke får møtt like mange som du kanskje skulle ønske.