Ville utsette åpningen av Norges største ungdomsskole: – Situasjonen er veldig utfordrende

Mandag åpner nye Rana ungdomsskole dørene for første gang.

Skolen får 802 elever. Det gjør den etter alt og dømme til Norges største ungdomsskole. Det bekrefter Utdanningsdirektoratet overfor NRK.

Elevene fordeles på 11 klasser på åttende trinn, 12 på niende trinn og 13 på tiende trinn.

Å få alt klart tidsnok har ikke vært enkelt.

Utfordringer har det vært helt til det siste. Da lærerne skulle starte første arbeidsdag etter ferien i forrige uke, ble de møtt av en eneste stor byggeplass.

Berit Limstrand er verneombud ved Mo ungdomsskole. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Verneombud Berit Limstrand bestemte seg for å stenge arbeidsplassen for lærerne onsdag, noe Rana Blad skrev om i forrige uke.

– Det var utrolig mye støv. Det manglet strøm og vann og det var arbeidere overalt. Jeg har stor respekt for dem som har stått på utover sommeren for å få ting ferdig, men det var slik at det ikke var mulig for oss å jobbe her, sier Limstrand til NRK.

De fant seg andre, midlertidige lokaler slik at de kunne jobbe fra PC. Først fredag kunne de begynne å pakke ut på campus.

Men:

– Halvparten av klasserommene var ikke klare før nå i morges. Først for 20 minutter siden slapp jeg inn på klasserommet jeg skal ha undervisning i, fortalte Limstrand i ni-tiden.

– Det er veldig vanskelig, fordi man føler man ikke får gjort en god nok jobb. Alt blir ikke klart til elevene slipper inn.

Utstyr for hørselshemmede er ikke montert

For eksempel er det en del utstyr til elever med funksjonshemning som ikke har kommet på plass.

– Det vil si at elever med hørselshemming for eksempel ikke vil få med seg noe av undervisninga i dag?

– Det stemmer. Vi kan jo ikke holde på å borre mens elevene er her heller. Så dette må vi ta tak i med en gang elevene er ferdig for dagen.

Limstrand forteller til Rana Blad at lærerne innstendig ba om å få utsatt skolestart med én dag. Slik at de fikk tid til å områ seg.

– At åpninga hadde blitt flytta en dag hadde vært til stor fordel for elevene. Da hadde vi blitt helt ferdige. De to rektorene ved skolen støttet dette, og de brakte det videre til kommunaldirektøren. Men fikk der nei.

Fremdeles gjenstår det en god del arbeid. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Vil ta tak i mangler fortløpende

Kommunaldirektør Lillian Nærem forteller til NRK at hun hadde en gjennomgang med skolens ledelse på fredag.

Det resulterte i ei liste som det har blitt jobbet med gjennom helga.

– Jeg hadde en befaring i går kveld sammen med ledelse og tillitsvalgte. Da så man at de tingene man måtte ha på plass, var på plass.

Når det gjelder utstyr for hørselshemmede sier Nærem at skolen har hatt en dialog med de elevene det gjelder.

– Noe av utstyret er på plass, mens det resterende vil bli montert i løpet av uka.

– Det er også slik at lærere med elever med behov for spesiell tilrettelegging klarer å løse dette på andre måter.

Ordfører Geir Waage sier til NRK at det alltid vil være slik at ting må få gå seg til når man åpner så store anlegg.

– Det er folk som står klare til å ta tak i det som eventuelt måtte mangle eller som det må justeres på, sier Waage.