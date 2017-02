Vil ha bompenger på Saltfjellet

For å sikre bygging av nye E6 mellom Krokstrand og Bolna, mener både Arbeiderpartiet og Høyre i Rana at det må bygges en bom på Saltfjellet, skriver Rana Blad. Fra før skal bilistene betale bompenger for å passere stasjonene i Reinforshei og Skamdalen i 15 år framover.