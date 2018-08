Vil fjerne all denne grana – men det er komplisert og dyrt

Det er tidligere tiders synder, de nå må rydde opp i. Med tre-fire trær hengende under seg flyr et helikopter tur etter tur ut av Junkelsura naturreservat.

Det er en jobb som tar tid. Totalt skal 1200 uønskede grantrær fraktes ut av området. Dyrt er det også, opp mot en million kroner koster det. Men det er det verdt, synes nasjonalparkforvalter Hanne Etnestad.

Nasjonalparkforvalter Hanne Etne. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Hvis vi skal verne reservatet og det rike området her, så har vi ikke noe valg, sier hun.

Ble plantet

Fra starten av 1900-tallet og i mange tiår fremover ble det plantet ut grantrær til skogdrift over hele landet, også i Junkerdalen.

Problemet er at granskogen har spredt og at den nå fortrenger den unike og vernede vegetasjonen i reservatet. Området er rikt på orkideer, blant annet finnes marisko flere steder.

– Grana er ikke en del av vernet. Hvis den vokser og sprer seg, vil den endre det naturlige miljøet her. Den vil fortrenge natur og plantene som er her, og som er vernet, sier Etnestad.

Fakta om Junkerdalsura naturreservat Ekspandér faktaboks Junkerdalsura naturreservat i Saltdal kommune i Nordland er vernet for å bevare ei rik li med furuskog og løvskog fra dalbunn til snaufjell, med naturlige plante- og dyreliv og økologiske prosesser.

Naturreservatet har et areal på 13.725 dekar.

Junkerdalsura er et kalkrikt område, og beliggenheten og landskapet gjør at det er en rik og spesiell sammensetning av plantearter, både fjellarter og mer varmekjære arter møtes her, her kan en f.eks. finne flere forskjellige arter av orkideer.

Området er en av Norges mest kjente plantelokaliteter og har blant annet en av Nordens største kalkbjørkeskoger.

Grana er en innført art i naturreservatet og ikke en del av vernet. Det er den rike lauvskogen og furuskogen en ønsker å ta vare på, da gammel skog er viktig for det rike biologiske mangfoldet, både når det gjelder vekster, insekter og annet dyreliv.

Veien gjennom Junkerdalsura ble påbegynt i 1871 og sto ferdig i 1878. Da var også vintervei ferdig til riksgrensen mot Sverige. Ny vei ble åpnet til Junkerdalsbygda sent på 1950-tallet. Kilde: Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Nasjonalparkforvalter Hanne Etnestad følger med fornøyd med når grantrær blir fløyet vekk fra naturreservatet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Må fraktes ut med helikopter

Derfor har Midtre Nordland nasjonalparkstyre startet opp arbeidet med å fjerne plantet gran. Men området er bratt og utilgjengelig, og det å lage skogsvei i naturreservatet er ikke et alternativ. Derfor fraktes grantrærne ut med helikopter.

– Grana blir hugget og så flys hele treet ut. Det fungerer bra, men det er del kostnader, og det er en utfordring for oss, sier Etnesdal.

De nærmeste dagene er planen å frakte ut om lag 400 kubikk med trær. Men det er bare en start, fortsatt vil det stå igjen flere tusen kubikkmeter grantrær i naturreservatet.

– Det kommer fortsatt til å stå igjen mye gran, så dette er et prosjekt som kommer til vare en stund. Om fem år håper vi at all grana er borte, men det avhenger av hvor mye penger vi får, sier nasjonalparkforvalteren.

Grantrærne forsvinner en etter en og lyset slipper til i naturreservatet. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Fornøyd med resultatet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lover å ta problemet på alvor.

– Nå har vi økt støtten for å fjerne fremmedarter, spesielt rettet for vernede områder. Det tar jeg sikte på at skal videreføres i årene fremover, sier han.

Hanne Etnestad fornøyd med resultatet så langt.

– Da jeg kom opp hit og så at de hadde hugget ned grana, så jeg all den fine skogen som kom til syne. Det er masse fin ospeskog og store og fine furuer. Jeg håper flere vil komme og se hvor fint det blir. For det er ingen som vil gå tur i disse granfeltene i hvert fall.