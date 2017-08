Vil få unge inn på boligmarkedet

– Vi ønsker vekst og utvikling i nord. Bodø er jo en av disse motorene i denne landsdelen, så det er veldig bra, sier førstekandidat for Nordland SV, Mona Fagerås.

Flere nye byggekomplekser er på vei opp i Bodø for tiden, men Fagerås er fremdeles bekymra.

– Vi ser en prisvekst i Bodø som de siste årene bare har økt. Den har vært på 7,2 prosent, noe som er ganske mye og gjør det vanskelig for unge å etablere seg, sier hun.

Høye boligpriser

I Nordland har boligprisene steget med 6,7 prosent t det siste året. Høye boligpriser gjør at mange unge må legge drømmen om noe eget på hylla da det kreves en stor andel egne penger for å få et lån i banken. Det vil SV gjøre noe med.

TROR PÅ PROSJEKTET: Nestleder for Nordland SV, Snorre Valen. Foto: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK

– De fleste kjenner noen som har betalingsevne til å eie sin egen bolig, men som ikke har arv eller egenkapital. Det begynner å bli et problem i det norske boligmarkedet, forklarer Nestleder for Nordland SV, Snorre Valen.

SV ønsker at Husbanken skal spleise med boligkjøperne.

– Husbanken tar egenkapitalen, men eier også 15 prosent av huskjøpene, sier Valen.

– Bodø er en by av riktig størrelse

Årsaken til at byen blir valgt ut som forsøksby for prosjektet er noe partiet har tenkt over.

– Størrelsen på byen er helt riktig for dette prøveprosjektet også har Bodø omtrent samme prisvekst som vi har nasjonalt. Det gir et godt sammenligningsgrunnlag, sier Valen.

Uenig i forslaget

For mange kan det virke fristende å få boliglån uten å måtte spare noe særlig. Men statlig deleierskap i boligmarkedet klinger ikke like godt i ørene hos de blåkledde.

UENIG: Leder i Nordland Høyre, Margunn Ebbesen tror det finnes andre og bedre alternativet til SV sitt forslag. Foto: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK

– Vi er mer opptatt av at du og jeg skal eie vår egen bolig. Vi tror mer på en politikk hvor det skal være enklere å bygge bolig, få gunstig lån og vilkår i banken, sier Ebbesen.

Spørsmål om finansiering

– Hvordan har SV tenkt å finansiere dette? Det gjør de med en statlig eiendomsskatt, avslutter Ebbesen.

Hva tenker dere i SV om det spørsmålet?

Vi i SV har foreslått å senke skatten på folks lønninger betydelig og heller skattlegge bolig litt mer, at det skal gå i null. På den måten får vi kanskje presset ut spekulanter i markedet som kan gi en mer jevn prisvekst, avslutter Valen.